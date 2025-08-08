울산과학대, 전문대 혁신 사업 평가 최고 등급

동영상 고정 취소

울산과학대가 교육부와 한국연구재단이 실시한 전문대학 혁신 지원사업 성과 평가에서 모든 영역에서 최고 등급인 S등급을 받았습니다.



이에 따라 울산과학대는 기본 사업비에 인센티브 51억여 원을 추가로 확보해 94억여 원을 지원받게 됐습니다.



한편, 울산과학대학교와 함께 연합해 글로컬대 사업에 도전하는 진주 연암공대도 모든 영역에서 S등급을 받았습니다.



