평양도 ‘현금없는 사회’로?…“전자지불이 주류”

‘현금 없는 사회’에 가까워진 중국처럼 북한 평양에서도 전자 결제가 확산하고 있는 것으로 보입니다.



재일본조선인총연합회 기관지 조선신보는 오늘(7일) “세계적으로 급속히 보급되는 손전화기(휴대폰)에 의한 전자 지불 봉사가 평양에서도 주류로 되어가고 있다”며 “평양의 상업 봉사 시설들에서 상품 대금과 봉사 요금 지불을 현금으로 결제하는 구매자들의 모습을 찾아보기 어렵게 되었다”고 전했습니다.



전자지불체계는 북한에서 ‘전자지갑’이라고 불립니다.



식당과 상점에서 결제하는 것은 물론이고 대중교통 요금을 내거나 휴대전화 요금도 충전할 수 있습니다.



매체는 ‘삼흥’, ‘전성’, ‘만물상’ 등의 전자지불체계가 있다고 소개했습니다.



또, 조선신보는 인터넷은행으로 추정되는 ‘화원전자은행’이 지난해 10월 개업했다고 전했습니다.



이 은행은 평양과 지방의 주요 백화점, 병원, 약국 등 공공장소 여러 곳에 현금자동입출금기(ATM)를 설치했는데 이용자가 계속 늘고 있다면서, 주민들은 화원 ATM을 통해 입출금, 송금, 잔고 확인을 하고 전자지갑 요금도 충전할 수 있다고 소개했습니다.



북한 당국이 전자 결제 확산에 투자하는 것은 현금과 달리 디지털 거래는 100% 추적할 수 있다는 점에서 노동당의 경제·사회 통제권을 한층 강화하기 위한 의도도 있을 거로 분석됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



