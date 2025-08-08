현대차, 美 GM과 차량 5종 개발…2028년 출시

동영상 고정 취소

현대자동차가 전략적 협력관계를 맺은 미국 제너럴모터스와 차량 5종을 공동 개발해 2028년 출시하기로 했습니다.



두 기업은 내연기관과 하이브리드 시스템을 모두 탑재할 수 있는 중남미 시장용 중형과 소형 픽업, 북미 시장용 전기 상용 밴 등을 개발할 계획입니다.



현대차와 GM은 차량 양산이 본격화하면 연간 80만 대 이상을 생산·판매할 수 있을 것으로 기대했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!