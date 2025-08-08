마을교육공동체센터, 14일까지 체험 교실 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

울산교육청은 오는 14일까지 마을교육 공동체거점센터에서 체험 교실을 운영합니다.



체험 교실은 전통문화와 음식, 생태환경 등 13개 프로그램으로 운영되며, 울산지역 초·중학생 537명이 참여합니다.



교육청은 김치 만들기, 숲 놀이, 목공 등 다채로운 체험 활동을 준비했다고 밝혔습니다.



