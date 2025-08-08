마을교육공동체센터, 14일까지 체험 교실 운영
입력 2025.08.08 (08:27) 수정 2025.08.08 (09:28)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
울산교육청은 오는 14일까지 마을교육 공동체거점센터에서 체험 교실을 운영합니다.
체험 교실은 전통문화와 음식, 생태환경 등 13개 프로그램으로 운영되며, 울산지역 초·중학생 537명이 참여합니다.
교육청은 김치 만들기, 숲 놀이, 목공 등 다채로운 체험 활동을 준비했다고 밝혔습니다.
체험 교실은 전통문화와 음식, 생태환경 등 13개 프로그램으로 운영되며, 울산지역 초·중학생 537명이 참여합니다.
교육청은 김치 만들기, 숲 놀이, 목공 등 다채로운 체험 활동을 준비했다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 마을교육공동체센터, 14일까지 체험 교실 운영
-
- 입력 2025-08-08 08:27:24
- 수정2025-08-08 09:28:41
울산교육청은 오는 14일까지 마을교육 공동체거점센터에서 체험 교실을 운영합니다.
체험 교실은 전통문화와 음식, 생태환경 등 13개 프로그램으로 운영되며, 울산지역 초·중학생 537명이 참여합니다.
교육청은 김치 만들기, 숲 놀이, 목공 등 다채로운 체험 활동을 준비했다고 밝혔습니다.
체험 교실은 전통문화와 음식, 생태환경 등 13개 프로그램으로 운영되며, 울산지역 초·중학생 537명이 참여합니다.
교육청은 김치 만들기, 숲 놀이, 목공 등 다채로운 체험 활동을 준비했다고 밝혔습니다.
-
-
박영하 기자 ha93@kbs.co.kr박영하 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
울산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.