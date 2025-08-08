뉴스광장(부산)

양산 ‘무료 대여’…절반은 안 돌려준다

입력 2025.08.08 (08:30) 수정 2025.08.08 (09:21)

[앵커]

계속되는 불볕더위에 일부 기초단체가 온열질환을 줄일 수 있게 양산을 무료로 대여해주고 있는데요,

낮은 회수율이 골치입니다.

빌려 간 양산의 절반가량은 원래 자리로 돌아오지 않고 있습니다.

서정윤 기자가 취재했습니다.

[리포트]

뙤약볕이 내리쬐는 부산 도심.

점심시간, 거리로 나선 사람들이 삼삼오오 양산을 펼쳐 들었습니다.

뜨거운 햇볕을 가리려고 양산을 쓰는 남성도 종종 눈에 띕니다.

[이동우/부산시 수영구 : "양산 없이는 못 다닐 것 같아서 썼습니다. 처음에는 어색했는데 모자 쓰고 다니는 거 하고 이거 쓰고 다니는 거 하고 완전히 별천지더라고요."]

실제로 양산을 쓰면 체감온도가 10도가량 낮아지는 효과가 있습니다.

이렇다 보니 부산에서는 동구와 해운대구 등 기초단체 7곳이 온열질환 예방 차원에서 '양심 양산 대여소'를 운영 중입니다.

이 관리대장에 이름과 연락처, 반납 일자를 적으면 양산을 무료로 대여할 수 있습니다.

문제는 낮은 회수율입니다.

행정복지센터와 구청 등 양산 대여소 100여 곳에 비치된 양산 3천여 개 가운데 반납된 양산은 절반가량에 불과합니다.

[신봉일/부산 동구청 안전예방과 : "좋은 마음으로 빌려드리는 건데 그렇다고 저희가 전화드려서 독촉하기도 조금 애매한 상황이라서…."]

양산 한 개 가격은 만 원 안팎입니다.

매년 양산을 다시 구입하는 데 수천만 원씩 쓰고 있습니다.

[부산 ○○구청 관계자/음성변조 : "반납이 안 된 게 한 65% 정도 되잖아요? 그러면 65%는 저희가 또 올해 예산으로 구입해서 다시 또 충당하고…."]

여름철 폭염 속 더는 낯설지 않은 양산 풍경.

예산 낭비를 막으려면 양산 회수율을 어떻게 높일지, 실효성 있는 관리 방안이 필요합니다.

KBS 뉴스 서정윤입니다.

촬영기자:김기태/그래픽:김소연/자료조사:옥민지

