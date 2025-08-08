뉴스광장(부산)

안전 인력 관리 부실…‘드론 쇼’ 감사 적발

입력 2025.08.08 (08:31) 수정 2025.08.08 (09:22)

[앵커]

부산 광안리 드론 쇼는 하루 만여 명이 관람하는 부산 대표 관광 프로그램인데요.

행사장 안전을 챙기는 '통제 인력' 관리를 부실하게 했다가, 부산시 감사에 적발됐습니다.

김아르내 기자가 취재했습니다.

[리포트]

부산 대표 관광 콘텐츠 광안리 M 드론 라이트 쇼.

주말마다 수천 대의 드론이 밤하늘 상공을 수놓습니다.

이 공연을 보려고 2021년 이후 300만 명이 찾았고 하루 평균 5천~만여 명이 방문합니다.

하지만 KBS 취재 결과, 서류상, 안전 인력 관리는 허술했습니다.

지난해 6월, 수영구와 드론업체가 작성한 안전 점검 사전 체크 리스트입니다.

안전 인력 중 '통제 담당 인원'이 30명에서 35명으로 고쳐져 있고, 업체명도 바뀌었습니다.

담당자와 계장, 국장까지 결재한 서류를 누군가, 임의로 수정한 것.

이런 문건은 취재팀이 확인한 것만 10건에 달합니다.

서류상, '통제 담당 인원'이 바뀌고 부풀려진 내용은 부산시가 진행한 수영구 정기 감사에서 적발됐습니다.

적발 내용은 '기록물 관리 소홀'이었습니다.

부산시 감사위원회는 '공문서 위조 등'의 혐의가 인정될 경우 형사 고발을 검토 중입니다.

이에 대해 수영구 측은 "문서 관리 부실은 실수였다"면서도 "수정된 통제 담당 인원은 틀리지 않았다"고 소명했습니다.

[수영구 관계자/음성변조 : "(문서를) 작성하면서 실수해서 잘못된 걸 저희가 발견해서, 수정한 사람을 (추후에) 적었어요."]

강화된 야간 비행 기준으로 자칫, 중단될 뻔한 드론 쇼가 이번에는 안전 인력 관리 부실로, 도마 위에 올랐습니다.

KBS 뉴스 김아르내입니다.

촬영기자:김기태/영상편집:김종수/그래픽:조양성

