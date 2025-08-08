서울 마포구 아파트 주차장서 차량에 불…100여명 대피

오늘(8일) 오전 0시 34분쯤 서울 마포구 한 아파트 지하 2층 주차장에 주차돼 있던 차량에서 불이나 약 2시간 만에 꺼졌습니다.



이 불로 한밤중에 주민 100여 명이 대피하는 등 소동이 있었지만, 인명피해는 없었습니다.



소방 당국은 오늘 오전 0시 35분에 지하 2층 주차장에 주차된 차량에서 불이 났다는 신고를 받고 출동해 오전 2시 19분에 불을 완전히 껐습니다.



불은 차량 앞부분에서 시작됐고, 전기차는 아니었던 것으로 확인됐습니다. 해당 차량은 불에 탔지만, 다른 차량으로 불이 옮겨붙지는 않았습니다.



소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



