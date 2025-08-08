사회

광명 아파트 화재 80대 중상자 숨져…사망자 6명으로 늘어

입력 2025.08.08 (08:31) 수정 2025.08.08 (08:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

지난달 17일 경기 광명시 소하동 아파트에서 난 불로 크게 다친 80대 남성이 치료받던 중 숨지면서 사망자가 6명으로 늘었습니다.

경기 광명경찰서는 오늘(8일) 새벽 0시 38분, 서울 한강성심병원에서 치료받던 80대 남성 A 씨가 숨졌다고 밝혔습니다.

화재 현장에서 구조된 지 22일 만입니다.

A 씨는 아파트 중간층에 거주했으며, 전신 화상을 입어 의식 불명 상태로 치료받아온 것으로 파악됐습니다.

앞서 지난달 17일 밤 9시 10분쯤 광명시 소하동 10층짜리 아파트(45세대·116명 거주) 1층 필로티 구조 주차장에서 큰 불이 났습니다.

오늘 사망자가 6명으로 늘어난 가운데 현재 중상자는 2명으로, 이들은 현재 의식은 있는 것으로 알려졌습니다.

이외에도 주민 57명이 연기를 들이마시는 등 다쳤습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 광명 아파트 화재 80대 중상자 숨져…사망자 6명으로 늘어
    • 입력 2025-08-08 08:31:57
    • 수정2025-08-08 08:43:38
    사회
지난달 17일 경기 광명시 소하동 아파트에서 난 불로 크게 다친 80대 남성이 치료받던 중 숨지면서 사망자가 6명으로 늘었습니다.

경기 광명경찰서는 오늘(8일) 새벽 0시 38분, 서울 한강성심병원에서 치료받던 80대 남성 A 씨가 숨졌다고 밝혔습니다.

화재 현장에서 구조된 지 22일 만입니다.

A 씨는 아파트 중간층에 거주했으며, 전신 화상을 입어 의식 불명 상태로 치료받아온 것으로 파악됐습니다.

앞서 지난달 17일 밤 9시 10분쯤 광명시 소하동 10층짜리 아파트(45세대·116명 거주) 1층 필로티 구조 주차장에서 큰 불이 났습니다.

오늘 사망자가 6명으로 늘어난 가운데 현재 중상자는 2명으로, 이들은 현재 의식은 있는 것으로 알려졌습니다.

이외에도 주민 57명이 연기를 들이마시는 등 다쳤습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
민정희
민정희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문

한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
건설현장 불법하도급 집중 단속…“산업재해·체불 막을 것”

건설현장 불법하도급 집중 단속…“산업재해·체불 막을 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.