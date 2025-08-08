회사 상대 공갈 혐의 택시기사 불구속 송치
부산 남부경찰서는 자신이 다니는 택시회사를 상대로 고소·고발을 벌여 돈을 뜯어낸 혐의로 50대 택시기사를 검찰에 불구속 송치했습니다.
이 조합장은 지난해 1월부터 넉달 동안 회사 법규 위반 사항을 관계기관에 고소·고발하지 않는다는 취지의 노사합의서를 작성하고 모두 30차례에 걸쳐 천8백여만 원을 뜯어낸 혐의를 받고 있습니다.
