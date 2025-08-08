선원노련, ‘선원 관련 9개 현안’ 정부에 전달

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

선원노련이 선원 관련 9개 현안을 정부에 전달했습니다.



선원노련은 최근 대통령실 이영호 해양수산비서관과의 간담회 자리에서, 내항 선원·연근해어선원의 급여 비과세와 금어기·휴어기 때 어선원 생계 지원을 요청했다고 밝혔습니다.



또 해수부 선원국 신설과 선원 근로감독관 확충 등 9개 현안을 정부에 전달했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!