선원노련, ‘선원 관련 9개 현안’ 정부에 전달
입력 2025.08.08 (08:35) 수정 2025.08.08 (09:22)
선원노련이 선원 관련 9개 현안을 정부에 전달했습니다.
선원노련은 최근 대통령실 이영호 해양수산비서관과의 간담회 자리에서, 내항 선원·연근해어선원의 급여 비과세와 금어기·휴어기 때 어선원 생계 지원을 요청했다고 밝혔습니다.
또 해수부 선원국 신설과 선원 근로감독관 확충 등 9개 현안을 정부에 전달했습니다.
선원노련은 최근 대통령실 이영호 해양수산비서관과의 간담회 자리에서, 내항 선원·연근해어선원의 급여 비과세와 금어기·휴어기 때 어선원 생계 지원을 요청했다고 밝혔습니다.
또 해수부 선원국 신설과 선원 근로감독관 확충 등 9개 현안을 정부에 전달했습니다.
