부산시의회-알마티시의회 교류 협약 체결
입력 2025.08.08 (08:36) 수정 2025.08.08 (09:23)
부산시의회가 카자흐스탄 알마티시의회와 우호 교류 협약을 체결했습니다.
부산시의회는 지난 6일 안성민 의장을 비롯한 대표단이 알마티시의회를 방문해 해양·항만·문화·관광 등에서 교류 협력을 강화하는 협약을 맺었다고 밝혔습니다.
부산시의회는 현재 상하이와 후쿠오카, 블라디보스토크 등 8곳과 우호 협력 관계를 맺고 있습니다.
