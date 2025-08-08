부산시의회-알마티시의회 교류 협약 체결

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산시의회가 카자흐스탄 알마티시의회와 우호 교류 협약을 체결했습니다.



부산시의회는 지난 6일 안성민 의장을 비롯한 대표단이 알마티시의회를 방문해 해양·항만·문화·관광 등에서 교류 협력을 강화하는 협약을 맺었다고 밝혔습니다.



부산시의회는 현재 상하이와 후쿠오카, 블라디보스토크 등 8곳과 우호 협력 관계를 맺고 있습니다.



