노동계 “부산신항 사망사고, 원청 엄중 수사해야”
입력 2025.08.08 (08:39) 수정 2025.08.08 (09:33)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
노동계가 최근 부산신항에서 잇따라 발생한 사망사고와 관련해, 원청 사업주에 대한 처벌을 촉구했습니다.
민주노총 경남본부는 2명이 숨지고 한 명이 다친 잠수부 사고와 한 명이 숨진 홋줄 작업 사고 모두 원청이 책임을 다하지 않았다며, 강제 수사를 통해 정부가 중대재해 근절 의지를 보여야 한다고 주장했습니다.
민주노총 경남본부는 2명이 숨지고 한 명이 다친 잠수부 사고와 한 명이 숨진 홋줄 작업 사고 모두 원청이 책임을 다하지 않았다며, 강제 수사를 통해 정부가 중대재해 근절 의지를 보여야 한다고 주장했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 노동계 “부산신항 사망사고, 원청 엄중 수사해야”
-
- 입력 2025-08-08 08:39:22
- 수정2025-08-08 09:33:03
노동계가 최근 부산신항에서 잇따라 발생한 사망사고와 관련해, 원청 사업주에 대한 처벌을 촉구했습니다.
민주노총 경남본부는 2명이 숨지고 한 명이 다친 잠수부 사고와 한 명이 숨진 홋줄 작업 사고 모두 원청이 책임을 다하지 않았다며, 강제 수사를 통해 정부가 중대재해 근절 의지를 보여야 한다고 주장했습니다.
민주노총 경남본부는 2명이 숨지고 한 명이 다친 잠수부 사고와 한 명이 숨진 홋줄 작업 사고 모두 원청이 책임을 다하지 않았다며, 강제 수사를 통해 정부가 중대재해 근절 의지를 보여야 한다고 주장했습니다.
-
-
김소영 기자 kantapia@kbs.co.kr김소영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.