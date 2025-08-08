노동계 “부산신항 사망사고, 원청 엄중 수사해야”

동영상 고정 취소

노동계가 최근 부산신항에서 잇따라 발생한 사망사고와 관련해, 원청 사업주에 대한 처벌을 촉구했습니다.



민주노총 경남본부는 2명이 숨지고 한 명이 다친 잠수부 사고와 한 명이 숨진 홋줄 작업 사고 모두 원청이 책임을 다하지 않았다며, 강제 수사를 통해 정부가 중대재해 근절 의지를 보여야 한다고 주장했습니다.



