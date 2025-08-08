고성·거창 ‘투자선도지구’…하동·거창·통영 ‘지역맞춤’

동영상 고정 취소

고성군과 거창군이 국토교통부가 주관하는 투자선도지구로, 하동군과 거창군, 통영시는 지역수요맞춤형지원 사업 대상지로 각각 선정됐습니다.



고성군은 'KTX 고성역세권 스포츠 힐링타운 조성사업'을, 거창군은 남상면에 산단 전용 나들목을 만듭니다.



하동군은 진교면에 친환경 보행도로와 공원을, 거창군은 거창읍에 놀이체험공간을, 통영시는 용남면에 무장애 산책로를 만듭니다.



