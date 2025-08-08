뉴스광장(창원)

고성·거창 ‘투자선도지구’…하동·거창·통영 ‘지역맞춤’

입력 2025.08.08 (08:39) 수정 2025.08.08 (09:33)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

노동계 “부산신항 사망사고, 원청 엄중 수사해야”

노동계 “부산신항 사망사고, 원청 엄중 수사해야”
신종철 도의원 “산청 수해 복구 관심과 참여 호소”

신종철 도의원 “산청 수해 복구 관심과 참여 호소”

다음
고성군과 거창군이 국토교통부가 주관하는 투자선도지구로, 하동군과 거창군, 통영시는 지역수요맞춤형지원 사업 대상지로 각각 선정됐습니다.

고성군은 'KTX 고성역세권 스포츠 힐링타운 조성사업'을, 거창군은 남상면에 산단 전용 나들목을 만듭니다.

하동군은 진교면에 친환경 보행도로와 공원을, 거창군은 거창읍에 놀이체험공간을, 통영시는 용남면에 무장애 산책로를 만듭니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 고성·거창 ‘투자선도지구’…하동·거창·통영 ‘지역맞춤’
    • 입력 2025-08-08 08:39:56
    • 수정2025-08-08 09:33:03
    뉴스광장(창원)
고성군과 거창군이 국토교통부가 주관하는 투자선도지구로, 하동군과 거창군, 통영시는 지역수요맞춤형지원 사업 대상지로 각각 선정됐습니다.

고성군은 'KTX 고성역세권 스포츠 힐링타운 조성사업'을, 거창군은 남상면에 산단 전용 나들목을 만듭니다.

하동군은 진교면에 친환경 보행도로와 공원을, 거창군은 거창읍에 놀이체험공간을, 통영시는 용남면에 무장애 산책로를 만듭니다.
조미령
조미령 기자

이 기사가 좋으셨다면

창원-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문

한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
건설현장 불법하도급 집중 단속…“산업재해·체불 막을 것”

건설현장 불법하도급 집중 단속…“산업재해·체불 막을 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.