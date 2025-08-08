신종철 도의원 “산청 수해 복구 관심과 참여 호소”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

신종철 경남도의원이 산청군의 수해 복구에 지역사회와 자원봉사자들의 관심과 참여를 호소했습니다.



신 의원은 보도자료를 통해 산청지역의 생계와 직결된 농업 기반시설 복구가 끝나지 않았다며, 고령의 주민들을 위한 지속적인 연대와 도움의 손길이 절실하다고 강조했습니다.



