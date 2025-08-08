신종철 도의원 “산청 수해 복구 관심과 참여 호소”
입력 2025.08.08 (08:40) 수정 2025.08.08 (09:33)
신종철 경남도의원이 산청군의 수해 복구에 지역사회와 자원봉사자들의 관심과 참여를 호소했습니다.
신 의원은 보도자료를 통해 산청지역의 생계와 직결된 농업 기반시설 복구가 끝나지 않았다며, 고령의 주민들을 위한 지속적인 연대와 도움의 손길이 절실하다고 강조했습니다.
조미령 기자 pearl@kbs.co.kr조미령 기자의 기사 모음
