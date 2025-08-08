경남 ‘교제 범죄’ 매년 증가…지난해 716명 검거

동영상 고정 취소

경남에서 협박이나 폭행, 성폭력 등 교제 범죄 검거 인원이 매년 증가하고 있습니다.



경남경찰청 통계에 따르면 지난해 경남의 교제 범죄 검거 인원은 716명으로, 2022년 613명, 2023년 673명 등으로 증가세로 나타났습니다.



경찰은 교제 범죄가 공론화되면서, 신고와 검거가 늘어난 것으로 분석했습니다.



