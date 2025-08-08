경남대표도서관, ‘경남 독립운동 북콘서트’ 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

경남대표도서관이 광복 80주년을 맞아 '경남의 독립운동 북콘서트'를 오는 13일에 개최합니다.



이번 행사는 '8·15 광복과 경남의 독립운동'을 주제로, 국립창원대 남재우 교수의 강연이 진행되며, 도민 누구나 참여할 수 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!