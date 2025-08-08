경남대표도서관, ‘경남 독립운동 북콘서트’ 개최
입력 2025.08.08 (08:41) 수정 2025.08.08 (09:33)
경남대표도서관이 광복 80주년을 맞아 '경남의 독립운동 북콘서트'를 오는 13일에 개최합니다.
이번 행사는 '8·15 광복과 경남의 독립운동'을 주제로, 국립창원대 남재우 교수의 강연이 진행되며, 도민 누구나 참여할 수 있습니다.
이번 행사는 '8·15 광복과 경남의 독립운동'을 주제로, 국립창원대 남재우 교수의 강연이 진행되며, 도민 누구나 참여할 수 있습니다.
