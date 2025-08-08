토트넘, 손흥민 떠난 첫 경기서 뮌헨에 0-4 대패…김민재 교체출전

'캡틴' 손흥민(로스앤젤레스FC)을 미국으로 떠나보낸 잉글랜드 프로축구 토트넘이 바이에른 뮌헨(독일)에 완패당했다.



토트넘은 8일(한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 프리시즌 친선경기에서 4골을 허용하며 0-4로 졌다.



지난 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승팀인 토트넘은 10년 동안 팀의 간판으로 맹활약했던 손흥민이 미국 로스앤젤레스(LA)FC로 이적한 뒤 치른 첫 경기에서 대패를 떠안았다.



손흥민은 토트넘의 프리시즌 일정에 참여하다가 지난 2일 기자회견을 통해 팀을 떠난다고 발표했고, 3일 서울월드컵경기장에서 뉴캐슬(잉글랜드)을 상대로 고별전을 치른 뒤 전날 LAFC에 입단했다.



뉴캐슬과의 경기 이후 유럽으로 돌아가 독일 분데스리가의 최강자 뮌헨을 만난 토트넘은 과거 손흥민과 팀에서 '환상의 듀오'를 이뤄 공격을 이끌었던 해리 케인에게 전반 12분 선제 결승 골을 내줬다.



케인은 중앙선 부근에서 길게 올라온 마이클 올리세의 패스를 페널티 지역 안에서 따내 왼발 슛을 때려 골 그물을 흔들었다.



전반 15분 페널티킥 추가 골 기회에서 케인의 실축이 나오기도 했지만, 뮌헨은 후반 16분 킹슬리 코망, 31분 레나르트 카를, 36분 요나 쿠시-아사레의 연속 골에 힘입어 완승했다.



토트넘은 히샤를리송을 최전방 공격수로, 브레넌 존슨과 파페 사르, 모하메드 쿠두스를 2선에 배치해 선발 공격진을 꾸렸다. 뮌헨에서 뛰다가 올해 2월 이적한 마티스 텔 등도 출전했지만, 한 골도 뽑아내지 못했다.



뮌헨의 중앙 수비수 김민재는 벤치에서 시작해 후반 23분 다요 우파메카노 대신 투입돼 20여 분을 뛰었다.



토트넘의 프리시즌 아시아 투어에 동참했으나 잉글랜드 2부(EFL 챔피언십) 구단으로의 임대가 유력한 것으로 전해진 공격수 양민혁은 이번 경기 명단에서 제외됐다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!