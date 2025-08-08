새 떼 쫓는 드론 개발…가격이 걸림돌

동영상 고정 취소

[앵커]



예나 지금이나 벼농사에서 가장 큰 골칫거리 중의 하나가 낱알을 쪼아먹는 새떼입니다.



새들이 영리해서 허수아비는 고사하고 화약총이나 레이저도 별 소용이 없는데요,



새를 쫓는 드론이 개발돼 효과를 보고 있다고 합니다.



박병준 기자입니다.



[리포트]



아직 한 여름이지만, 노랗게 고개숙인 벼들이 보입니다.



일반 벼보다 두 달 일찍 수확하는 '빠르미' 품종입니다.



일찍 익는 만큼 참새 등 새 떼의 주요 표적입니다.



조류 방지망을 쳐 놓아도 금세 빈틈을 찾아 쪼아댑니다.



논 옆의 스테이션에서 드론 한대가 이륙해 시끄러운 소리를 내며 논 위를 선회합니다.



충남농업기술원이 개발한 조류 퇴치 드론입니다.



새들이 싫어하는 2만 헤르츠의 고주파와 음악 등의 소음으로 새를 쫓아냅니다.



이 스테이션에서 이륙한 드론은 미리 설정된 경로를 따라 40분가량 비행한 뒤 다시 이곳으로 돌아와 자동 충전됩니다.



3주간 사용해 본 결과 허수아비나 화약, 농약 등 기존의 퇴치 방식보다 월등한 성과를 냈습니다.



[김성윤/드론 시범사용 농민 : "많은 방법을 써봤지만 이렇다 할 효과는 못 봤고요. 드론 도입 이후에는 드론을 도입한 논과 도입하지 않은 논의 수확량 차이는 한 20% 정도 차이가 나는 걸 확인했습니다."]



새들이 없을 땐 생육 상태나 병해충 감시에도 활용할 수 있는데, 스마트폰이나 컴퓨터로 간단히 조작할 수 있습니다.



문제는 가격입니다.



드론 한 대에 스테이션을 설치하는 비용이 3천만 원에 달해 개별 농가로서는 큰 부담입니다.



농업기술원은 대규모 농장을 중심으로 보급을 늘려 활용하는 곳이 많아지면 가격이 낮아질 것으로 보고 있습니다.



[윤여태/충남농업기술원 쌀연구팀장 : "단지화를 이룬 부분에서 운용한다면 금액적인 부분은 어느 정도 경감이 되고, 실질적으로 수요가 많다면 가격은 떨어지는 게 맞다고 시장에서도 판단을 하고 있는 거고요."]



허수아비를 대신한 드론이 농민들의 고민을 해결할 수 있을 지 주목됩니다.



KBS 뉴스 박병준입니다.



촬영기자:신유상



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!