“게임업체 님블본사에 폭탄 설치” 허위 협박글…경찰, 작성자 추적

최근 서울 신세계백화점에 폭발물을 설치했다는 내용의 온라인 협박 글이 게재돼 소동이 일어났던 가운데, 이번엔 게임사 넵튠의 자회사 님블뉴런 본사 건물에 폭탄을 설치했다는 인터넷 글이 올라와 경찰이 작성자 추적에 나섰습니다.



경기 성남중원경찰서는 오늘(8일) 새벽 2시 반쯤, 경기 성남시 분당구 소재 게임 회사 님블뉴런 건물에 경찰 특공대를 투입해 오전 7시까지 폭발물을 수색했다고 밝혔습니다.



수색 결과 위험물은 발견되지 않았으며, 현재 게시글은 삭제된 상태입니다.



앞서 한 온라인 커뮤니티에 "님블 본사에 폭탄 설치 했다"는 취지의 게시글이 올라오자 이를 본 한 네티즌이 경찰에 신고했습니다.



경찰은 허위 협박 글 작성자를 추적하고 있습니다.



어제(7일)는 가라사와 다카히로라는 일본 변호사 명의로 '오후 1시 43분 학생들에게 황산 테러를 하겠다'는 내용의 팩스를 받았다는 112 신고가 접수되기도 했습니다.



경찰은 교육 시설에 대한 순찰을 강화하는 한편, 2023년 8월부터 잇따르고 있는 일본발 추정 협박 메일·팩스와 동일범 소행일 가능성에 무게를 두고 발신자를 추적하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기남부경찰청 제공]



