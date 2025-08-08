국민의힘 “기후에너지부 호남유치 선언, 행정수도 해체작업”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

국민의힘 대전시당은 어제 논평을 통해 해양수산부 이전에 이어 여당이 기후에너지부까지 호남 유치를 선언한 것은 행정수도 해체 작업이라고 주장했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!