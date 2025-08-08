‘스쿠버다이빙 교육생 사망’ 강사·선장 ‘금고형’

동영상 고정 취소

제주지방법원 형사4단독은 업무상 과실치사 혐의로 불구속기소 된 스쿠버다이빙 강사에게 금고 1년 6개월에 집행유예 3년을, 다이버 이동을 맡았던 모터보트 선장에게는 금고 1년에 집행유예 2년을 각각 선고했습니다.



공소 사실을 보면 이들은 2023년 7월 서귀포시 강정동 해상에서 스쿠버다이빙 교육생이 원인을 알 수 없는 사고로 해수면 위로 떠오른 것을 보고도 아무런 조치 없이 교육을 진행해, 숨지게 한 혐의를 받습니다.



