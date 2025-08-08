뉴스광장(제주)

한라병원 의사 사칭 범죄 기승…“주의 필요”

입력 2025.08.08 (09:19) 수정 2025.08.08 (10:18)

최근 제주지역 병원 의사를 사칭한 사기 범죄가 발생하고 있어 주의가 필요합니다.

제주한라병원은 최근 한달 사이 한라병원 소속 의사를 사칭하며 식당 단체 예약을 하고 수백만 원 상당의 와인을 대신 준비해달라는 등의 사기 범죄가 3건 이상 발생했다고 밝혔습니다.

특히 이 과정에서 한라병원 로고가 찍힌 명함 사진까지 활용됐던 것으로 전해졌습니다.

나종훈
나종훈 기자

