송언석 “조국 전 장관은 ‘권력형 범죄자’…최악의 정치 사면”

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 조국 전 조국혁신당 대표가 광복절 특별사면 후보에 포함됐다는 보도에 대해, “최악의 정치 사면”이라고 비판했습니다.



송 비대위원장은 오늘(8일) 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “이재명 정권이 기어이 파렴치한 권력형 범죄자 조국 전 장관을 사면하려고 한다”며 이같이 말했습니다.



이어 “심지어 이춘석 의원과 대단히 유사한 혐의, 즉 사모펀드 투자에 있어 미공개 정보를 사전 취득해서 이용하고 다른 사람 명의로 주식을 사들인 사모펀드 범죄자 정경심 교수, 그리고 조국 일가족 입시 비리를 도와준 최강욱 의원까지 사면 대상에 포함된다고 한다”고 주장했습니다.



그러면서 “단순히 정치적인 흥정을 넘어서, ‘조국 일가족은 아무 죄가 없다’고 세뇌한 ‘김어준 류’의 그릇된 인식을 반영하는 것”이라며 “강력히 규탄한다”고 밝혔습니다.



송 비대위원장은 더불어민주당의 2차 상법 개정과 ‘노란봉투법’ 추진에 대해선 “산업과 기업의 탈한국을 더욱 부추기는 자의적 입법 폭주”라고 비판했습니다.



이어 “이재명 정부와 더불어민주당은 반기업적, 반경제적, 반국민적 입법 강행을 즉각 중단하고 경제계와 야당과의 충분한 논의를 거쳐서 수정 보완하는 정상적인 입법 절차에 나설 것을 다시 한번 강력히 촉구한다”고 말했습니다.



송 비대위원장은 이재명 정부 출범 이후 정부가 대북 확성기를 철거하기 시작한 것을 두고는 “국민의 안보 불안 해소를 위하여 전력을 다할 것을 강력히 촉구한다”며 “대북 TV·라디오 방송을 즉각 재개하고 대북 확성기 설치를 다시 재설치하도록 하기 바란다”고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



