박수현 “이춘석, 수사 결과에 따라 의원직 제명도 가능…특검은 동의 못 해”

더불어민주당 박수현 수석대변인이 주식 차명 거래 의혹을 받는 이춘석 의원의 ‘의원직 제명’ 가능성도 시사했습니다.



박 수석대변인은 오늘(8일) 오전 KBS 1라디오 ‘전격시사’ 인터뷰에서 “수사 결과의 내용에 따라서는 의원직 제명까지 당연히 갈 수 있는 것”이라며 “수사 결과를 좀 지켜봐야겠다”고 말했습니다.



이어 박 대변인은 “민주당에서는 윤리특위, 현재 특별위원회로 돼 있는데 이것을 이전처럼 상설위원회로 만들어야 되는 것 아니냐는 이야기까지 일부 나오고 있다”면서 “그만큼 새로운 시대를 열어가고자 하는 새 정부와 민주당의 의지가, 또 국회의 의지가 강력하다”고 덧붙였습니다.



의원직 제명을 위해서는 국회 재적의원 3분의 2 이상이 찬성해야 하며, 그 이전에 윤리특별위원회가 징계 심사를 해야 하는데 22대 국회 윤리특위는 1년 3개월째 구성하지 못한 상태입니다.



다만, 박 대변인은 국민의힘이 어제(7일) 발의한 ‘이춘석 특검법’에는 동의하지 않는다며 선을 그었습니다.



박 대변인은 “과거처럼 본인의 탈당으로 꼬리 자르기를 하려고 하는 그런 모습이 전혀 민주당에 없다. 당헌·당규상 할 수 있는 모든 조치를 다 찾아서 적극적으로 하고 있지 않느냐”면서 “야당의 특검이나 국정조사 주장은 야당으로서는 할 수 있는 수단을 다 동원해서 공격, 공세에 나서고 있는 중으로 본다”고 말했습니다.



그러면서 “국민들께서 분노하시지만, 민주당과 대통령실의 이 문제를 대하는 태도가 정말 가장 할 수 있는 초강도의 조치를 하고 있다”면서 “(특검) 거기까지는 아마 현재로서는 국민들께서도 동의하지 않으실 것으로 생각한다”고 덧붙였습니다.



국정기획위 균형성장특별위원장이기도 한 박 대변인은, 국정기획 위원들의 미공개 정보 이용행위 등에 대해 전수조사해야 한다는 주장에 대해서는 “보안 서약 각서를 쓰고 밤을 새워 가면서 임하고 있다. 미공개 내부 정보를 이용하지 않았느냐고 하는 것은 과도한 추측이고, 현실화할 가능성이 높아 보이지 않는다”고 말했습니다.



그러면서 “이춘석 의원이 아무리 그 분야(과학기술 및 AI)의 분과장으로 활동을 했다 하더라도 세부적인 것에 대해서 알 수는 없다”면서 “내부적으로 확인을 해보니 그런 것(구체적인 기업명)에 대해서 보고를 한 적도 보고를 받은 적도 없다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



