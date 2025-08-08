네이버 2분기 영업이익 5,216억 원…10% 넘게 증가

네이버가 올해 2분기 매출액 2조 9,151억 원, 영업이익 5,216억 원을 각각 기록했다고 잠정 공시했습니다.



매출액은 전년 동기 대비 11.7%, 영업이익은 10.3% 각각 증가한 수치입니다. 당기순이익은 4,974억 원으로 집계됐습니다.



사업 부문별 매출액은 ▲ 서치플랫폼 1조 365억 원 ▲ 커머스 8,611억 원 ▲ 핀테크 4,117억 원 ▲ 콘텐츠 4,740억 원 ▲ 엔터프라이즈 1,317억 원 등입니다.



서치플랫폼 매출은 인공지능(AI) 기반 신규 서비와 피드를 통한 체류시간이 늘고, 광고 고도화 등에 힘입어 동기 대비 5.9% 증가했다고 회사 측은 설명했습니다.



네이버 플랫폼 전체 광고는 전년 동기 대비로는 8.7%, 전 분기 대비 5.6% 성장했습니다.



커머스는 네이버플러스 스토어앱 출시 등의 영향으로 전년 동기 대비 19.8% 매출 상승을 보였습니다. 전 분기 대비로는 9.3% 증가했습니다.



올해 2분기 스마트스토어와 서비스 거래액 성장에 힘입어 네이버 커머스의 온플랫폼 거래액은 전년 동기 대비 9.0% 상승했습니다.



핀테크 매출은 동기 대비 11.7% 상승했습니다. 2분기 네이버페이 결제액은 스마트스토어 성장과 외부 생태계 확장으로 전년 동기 대비 18.7% 증가했습니다.



콘텐츠는 웹툰의 성장 반등과 카메라앱의 유료 구독자 수 확대 등으로 저년 동기 대비 12.8%, 전 분기 대비 3.2% 증가한 매출을 올렸습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



