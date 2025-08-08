경제

네이버 2분기 영업이익 5,216억 원…10% 넘게 증가

입력 2025.08.08 (09:39) 수정 2025.08.08 (09:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

네이버가 올해 2분기 매출액 2조 9,151억 원, 영업이익 5,216억 원을 각각 기록했다고 잠정 공시했습니다.

매출액은 전년 동기 대비 11.7%, 영업이익은 10.3% 각각 증가한 수치입니다. 당기순이익은 4,974억 원으로 집계됐습니다.

사업 부문별 매출액은 ▲ 서치플랫폼 1조 365억 원 ▲ 커머스 8,611억 원 ▲ 핀테크 4,117억 원 ▲ 콘텐츠 4,740억 원 ▲ 엔터프라이즈 1,317억 원 등입니다.

서치플랫폼 매출은 인공지능(AI) 기반 신규 서비와 피드를 통한 체류시간이 늘고, 광고 고도화 등에 힘입어 동기 대비 5.9% 증가했다고 회사 측은 설명했습니다.

네이버 플랫폼 전체 광고는 전년 동기 대비로는 8.7%, 전 분기 대비 5.6% 성장했습니다.

커머스는 네이버플러스 스토어앱 출시 등의 영향으로 전년 동기 대비 19.8% 매출 상승을 보였습니다. 전 분기 대비로는 9.3% 증가했습니다.

올해 2분기 스마트스토어와 서비스 거래액 성장에 힘입어 네이버 커머스의 온플랫폼 거래액은 전년 동기 대비 9.0% 상승했습니다.

핀테크 매출은 동기 대비 11.7% 상승했습니다. 2분기 네이버페이 결제액은 스마트스토어 성장과 외부 생태계 확장으로 전년 동기 대비 18.7% 증가했습니다.

콘텐츠는 웹툰의 성장 반등과 카메라앱의 유료 구독자 수 확대 등으로 저년 동기 대비 12.8%, 전 분기 대비 3.2% 증가한 매출을 올렸습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 네이버 2분기 영업이익 5,216억 원…10% 넘게 증가
    • 입력 2025-08-08 09:39:47
    • 수정2025-08-08 09:42:10
    경제
네이버가 올해 2분기 매출액 2조 9,151억 원, 영업이익 5,216억 원을 각각 기록했다고 잠정 공시했습니다.

매출액은 전년 동기 대비 11.7%, 영업이익은 10.3% 각각 증가한 수치입니다. 당기순이익은 4,974억 원으로 집계됐습니다.

사업 부문별 매출액은 ▲ 서치플랫폼 1조 365억 원 ▲ 커머스 8,611억 원 ▲ 핀테크 4,117억 원 ▲ 콘텐츠 4,740억 원 ▲ 엔터프라이즈 1,317억 원 등입니다.

서치플랫폼 매출은 인공지능(AI) 기반 신규 서비와 피드를 통한 체류시간이 늘고, 광고 고도화 등에 힘입어 동기 대비 5.9% 증가했다고 회사 측은 설명했습니다.

네이버 플랫폼 전체 광고는 전년 동기 대비로는 8.7%, 전 분기 대비 5.6% 성장했습니다.

커머스는 네이버플러스 스토어앱 출시 등의 영향으로 전년 동기 대비 19.8% 매출 상승을 보였습니다. 전 분기 대비로는 9.3% 증가했습니다.

올해 2분기 스마트스토어와 서비스 거래액 성장에 힘입어 네이버 커머스의 온플랫폼 거래액은 전년 동기 대비 9.0% 상승했습니다.

핀테크 매출은 동기 대비 11.7% 상승했습니다. 2분기 네이버페이 결제액은 스마트스토어 성장과 외부 생태계 확장으로 전년 동기 대비 18.7% 증가했습니다.

콘텐츠는 웹툰의 성장 반등과 카메라앱의 유료 구독자 수 확대 등으로 저년 동기 대비 12.8%, 전 분기 대비 3.2% 증가한 매출을 올렸습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
최대수
최대수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문

한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
건설현장 불법하도급 집중 단속…“산업재해·체불 막을 것”

건설현장 불법하도급 집중 단속…“산업재해·체불 막을 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.