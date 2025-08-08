930뉴스

15% 상호관세 발효…대미 수출 영향 어쩌나

입력 2025.08.08 (09:42) 수정 2025.08.08 (10:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
미 상무장관 “공장 짓고 있는 것 확인되면 반도체 무관세”

미 상무장관 “공장 짓고 있는 것 확인되면 반도체 무관세”

다음
[앵커]

미국의 '트럼프표' 상호관세가 우리 시간으로 어제부터 공식 발효됐습니다.

이제까지 관세 10%를 물던 게 15%로 더 오른 건데, 협상 전의 25% 수준은 아니어도 우리 기업들 미국 수출에 미칠 타격이 적지는 않습니다.

이재희 기자가 보도합니다.

[리포트]

올 상반기 55억 달러로 사상 최대였던 한국 화장품 수출.

미국 수출이 10억 2천만 달러, 중국에 이어 2위였습니다.

하지만 상호관세 15%가 공식 발효되며 빨간불이 켜졌습니다.

[손인호/화장품 업체 부대표 : "K뷰티의 경쟁력은 좋은 품질, 가성비, 저렴한 가격입니다. 결국은 소비자 가격을 안 올리는 게 중요하거든요."]

석유제품, 플라스틱 등 대미 수출량이 큰 기업들도 비상입니다.

현지 수입 업체들은 우리 제조업체에 관세를 나눠 부담하자며 '비용 전가'를 시작했습니다.

[강석원/식품 포장업체 대표 : "'15%는 아니더라도 너희가 관세를 좀 보전을 해줘야 되지 않냐' 이제 자기네들이 관세 내야 되는 거니까…."]

미국이 뒤늦게 밝힌 관세 부과 방침은 기존 관세에 상호 관세율을 더하는 방식.

일본은 40%대까지 관세를 무는 품목이 생길 수도 있어 비상인데, 우리는 한미 FTA 덕에 최종 관세 15%가 확정적이라는게 정부 설명입니다.

[여한구/산업통상자원부 통상교섭본부장/SBS 라디오 김태현의 정치쇼 : "한미 FTA로 이미 모든 관세가 제로이기 때문에 우리는 0 + 15 해서 그냥 15%가 되는 겁니다."]

다만 15%로 낮춘 자동차 관세는 행정명령 발표 전까지 25%가 유지되고, 철강·알루미늄 50% 관세는 그대로입니다.

단기적으로 대미 수출액 감소, 장기적으로는 미국 현지 생산 증가로 인한 국내 생산기반 약화가 우려됩니다.

[장상식/한국무역협회 국제무역통상연구원장 : "기술 경쟁력으로 뚫어서 한국 물건이 비싸지더라도 수입할 수밖에 없는 상황을 만들어야 됩니다."]

정부는 관세 상황을 여전히 안심할 수 없다며, 통상 전략을 새로 정비하겠다는 입장을 밝혔습니다.

KBS 뉴스 이재희입니다.

촬영기자:고영민/영상편집:여동용/그래픽:박미주

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 15% 상호관세 발효…대미 수출 영향 어쩌나
    • 입력 2025-08-08 09:42:55
    • 수정2025-08-08 10:01:39
    930뉴스
[앵커]

미국의 '트럼프표' 상호관세가 우리 시간으로 어제부터 공식 발효됐습니다.

이제까지 관세 10%를 물던 게 15%로 더 오른 건데, 협상 전의 25% 수준은 아니어도 우리 기업들 미국 수출에 미칠 타격이 적지는 않습니다.

이재희 기자가 보도합니다.

[리포트]

올 상반기 55억 달러로 사상 최대였던 한국 화장품 수출.

미국 수출이 10억 2천만 달러, 중국에 이어 2위였습니다.

하지만 상호관세 15%가 공식 발효되며 빨간불이 켜졌습니다.

[손인호/화장품 업체 부대표 : "K뷰티의 경쟁력은 좋은 품질, 가성비, 저렴한 가격입니다. 결국은 소비자 가격을 안 올리는 게 중요하거든요."]

석유제품, 플라스틱 등 대미 수출량이 큰 기업들도 비상입니다.

현지 수입 업체들은 우리 제조업체에 관세를 나눠 부담하자며 '비용 전가'를 시작했습니다.

[강석원/식품 포장업체 대표 : "'15%는 아니더라도 너희가 관세를 좀 보전을 해줘야 되지 않냐' 이제 자기네들이 관세 내야 되는 거니까…."]

미국이 뒤늦게 밝힌 관세 부과 방침은 기존 관세에 상호 관세율을 더하는 방식.

일본은 40%대까지 관세를 무는 품목이 생길 수도 있어 비상인데, 우리는 한미 FTA 덕에 최종 관세 15%가 확정적이라는게 정부 설명입니다.

[여한구/산업통상자원부 통상교섭본부장/SBS 라디오 김태현의 정치쇼 : "한미 FTA로 이미 모든 관세가 제로이기 때문에 우리는 0 + 15 해서 그냥 15%가 되는 겁니다."]

다만 15%로 낮춘 자동차 관세는 행정명령 발표 전까지 25%가 유지되고, 철강·알루미늄 50% 관세는 그대로입니다.

단기적으로 대미 수출액 감소, 장기적으로는 미국 현지 생산 증가로 인한 국내 생산기반 약화가 우려됩니다.

[장상식/한국무역협회 국제무역통상연구원장 : "기술 경쟁력으로 뚫어서 한국 물건이 비싸지더라도 수입할 수밖에 없는 상황을 만들어야 됩니다."]

정부는 관세 상황을 여전히 안심할 수 없다며, 통상 전략을 새로 정비하겠다는 입장을 밝혔습니다.

KBS 뉴스 이재희입니다.

촬영기자:고영민/영상편집:여동용/그래픽:박미주
이재희
이재희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”

코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”
건설현장 불법하도급 집중 단속<br>…“산업재해·체불 막을 것”

건설현장 불법하도급 집중 단속…“산업재해·체불 막을 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.