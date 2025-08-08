[생생뉴스] 대전 0시 축제 시작…원도심 활성화 기대

■ 프로그램명: KBS대전 생생뉴스

또 지하철역에 안전요원 90명이 배치되어 있기 때문에 가능하시면 지하철을 이용하시고, 인근까지 차량으로 오시더라도 행사장 안으로는 차가 못 들어오기 때문에 참고하셔서 걸어서 이동하시는 게 훨씬 좋습니다.

◇ 박지은 기자 (이하 박지은): 잠들지 않는 대전, 꺼지지 않는 재미, 대전 영시 축제가 오늘부터 중앙로를 중심으로 한 원도심 일원에서 열립니다. 오늘 생생 인터뷰, 대전 영시 축제와 관련해 이장우 대전시장과 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.◆ 이장우 대전시장(이하 이장우): 네, 안녕하세요. 이장우입니다.◇ 박지은: 시장님, 대전만의 재미를 담은 지역 축제, 이 영시 축제에 대한 소개부터 부탁드립니다.◆ 이장우: 사실 대전이 한 3년 전까지만 해도 ‘노잼 도시’로 대한민국 국민들한테 참 이상한 불명예를 안고 있었습니다. 그래서 어떻게 하면 도시 브랜드를 좀 키우고 또 세작해졌던 원도심 상권을 부활시키고, 또 코로나 때문에 어려웠던 자영업하시는 분들에게 도움이 될까 해서, 사실라는 노래에서 이 정서를 담아서 시작을 했고요. 또 이 ‘제로’라는 개념이 굉장히 무한대이기도 하고, 또 아무것도 없기도 하고 여러 가지 의미가 있어서 사실 ‘영시 축제’로 갔습니다. 한여름밤의 축제로 출발한 겁니다. 결국 이 축제는그래서 저희는 처음부터 다른 도시가 안 하는 일들을 해야 성공할 수 있다, 이런 생각도 있었고요. 또 비가 온다든가, 낮과 밤의 기온 차이가 크다든가 하면 실패할 가능성이 많거든요. 그래서 비가 많이 안 오고, 또 중앙로를 통제했을 때 그래도 불편이 덜한 휴가철, 방학 이런 시기를 선택해서 했습니다. 현재 지금 3회째인데, 어쨌든 3회를 개최한 만큼 전국적 대표 여름 축제로 발전했고요. 올해는 더 강력한 콘텐츠가 도입됩니다. 대전을 대표하는 과학도시로서 ‘대전 미래 과학체험관’이 있고요. 요즘 뜨고 있는 ‘꿈씨 패밀리 팝업스토어’, 그리고 가족 테마파크도 있습니다. 또 자영업하시는 분들을 위한 먹거리 존이 200개 이상 운영되고 있고, 기업들은 60개 이상이 참여합니다. 오늘부터 9일 동안, 오후 2시부터 자정까지, 대전역과 충남도청 사이 1km 구간에서 열리게 됩니다.◇ 박지은: 네, 그렇군요. 지금 말씀하신 대로 ‘대전 블루스’라는 노래에서 출발했고, 스토리텔링을 여기서부터 시작했다, 그래서 벌써 3회째 이루어지고 있는데요. 그렇다면 주요 프로그램들, 어떤 것들이 있는지 소개해 주시죠.◆ 이장우: 우선 오늘(8일) 같은 경우는 퍼레이드가 있습니다. 매일 저녁 분위기를 고조시키는 퍼레이드가 있고요. 또 대전은 우수한 시립예술단을 갖고 있잖아요. 시립예술단 공연, 그리고 세계적인 플루티스트인 최나경 씨 공연도 포함돼 있고요. 버스킹 공연, 그리고 41개의 소극장·갤러리에서 열리는 ‘대전보러 페스티벌’이 있고, 기차 무대 공연, 레트로 포토존, 콘서트 등 중·장년층을 위한 복고풍 기획도 마련되어 있습니다. 그리고 과학수도 대전의 위상에 걸맞게 과학 체험, 꿈씨 패밀리 가족전 등도 다양하게 갖춰져 있습니다.◇ 박지은: 지금 중장년층이 즐길 수 있는 트로트 무대도 있고, 가족들이 즐길 수 있는 과학 체험 프로그램도 있다. 연령별 맞춤형 프로그램들이 많이 준비된 것 같네요. 그리고 또 세계적인 축제로 거듭나겠다는 의지도 밝히신 걸로 알고 있습니다. 세계인이 함께할 수 있는 콘텐츠로는 어떤 것들을 꼽으시겠습니까?◆ 이장우: 저희가 지금 외국인 예술인들의 공연이 많고요. 또 자매도시 공연도 대폭 확대됐습니다. 우호도시 공연도 있고요. 스페인 마드리드 왕립 오페라단 ‘떼아뜨르 레알’의 정통 플라멩고 공연이 있습니다. 사포로, 태국 치앙마이, 중국 우한 등 7개 도시 예술단이 참여하게 돼 있고요. 외국인 참가 프로그램이 6개 정도 되는데, 800명 이상이 직접 참여합니다. 해외 자매·우호도시 대표단도 200명 이상이 오늘 방문할 예정입니다. 특히 마드리드 왕립 오페라단의 플라멩코 공연은 유럽에서만 25만 명이 관람한 공연입니다. 그리고 전국무용제가 저희가 개최하는데, 해외 무용단 공연도 있고, 외국인 장기자랑 대회도 함께 열립니다. 또 해외 도시 체험 프로그램도 있어서 국제적인 페스티벌로 성장하기 위한 많은 노력을 하고 있습니다.◇ 박지은: 이렇게 국제적인 행사로 발돋움하려는 노력들이 이어지고 있는데요. 대전을 여행할 수 있는 대전 여행 주간도 함께 운영하고 있다고요?◆ 이장우: 그렇습니다. 영시 축제와 연계해서 20개 이상의 테마형 프로그램이 대전 전역에 펼쳐집니다. ‘빵의 도시 대전’이 지금 전국적으로 각인되고 있는데요. 성심당을 포함해서 몽심이, 하레하레, 정인구 파빵, 원동 정동문화사, 캘리포니아 등 유명한 빵집들이 부상하고 있습니다. 이러한 빵식 투어가 있고, 또 원도심 야간 동행 투어도 있습니다. 그리고 ‘꿈돌이 반반 페스티벌’이라는 것도 있고요. 국립 대전숲체원에서 진행되는 ‘꿈스테이’, 함바스목원의 물놀이장, 가족 단위 관광객을 위한 프로그램, 현대 미술전, ‘깔깔 코미디 프로젝트’, ‘이희문 프로젝트’ 같은 예술 콘텐츠도 함께 구성돼 있습니다. 숙박은 할인되고요. 코레일과 연계한 패키지 유통 이벤트도 함께 운영됩니다. 그래서 대전 전역에 볼거리, 먹을거리, 즐길거리들이 다양하게 준비돼 있어서, 영시 축제에 오시면 후회하지 않으실 거라고 믿습니다.◇ 박지은: 자세한 내용이 궁금하신 분들을 위해 행사 내용이 소개된 누리집도 간단히 안내해 주시죠.◆ 이장우: 행사가 워낙 방대해서요. 대전시 홈페이지를 참고하실 필요가 있고요. 대전시가 발간한 종합 프로그램 책자가 있습니다. 이걸 잘 검토하시면 영시 축제 관련 다양한 프로그램 전체를 안내하는 책자가 있거든요. 이걸 보시면 ‘몇 시에 어디서 어떤 공연이 열리는지’ 이런 걸 갖고 다니시면서 보시면 굉장히 도움이 될 것 같습니다. 문화재단에서 갖고 있는 프로그램도 따로 홍보 안내 책자가 있습니다. 그걸 참고하시면 놓치지 않고 보실 수 있을 것 같습니다.◇ 박지은: 지금 강조해서 말씀해 주셨던 마드리드 공연, 그 부분은 유료로 진행되는 건가요? 아니면 무료로?◆ 이장우:◇ 박지은: 결국에는 지역 경제를 위해 이번 축제를 마련하셨다고 볼 수 있겠네요. 그렇다면 이번 대전 영시 축제의 경제적 기대 효과는 얼마나 있을까요?◆ 이장우: 사실 영시 축제를 통해서만의 효과는 아니고요. 야구, 빵 등 여러 가지가 결합돼서 지난 5월, 국내 여행지 점유율 증가율이 전국 1위를 했고요. 숙박 예약 건수 증가율도 1위였습니다. 도시 평판도도 1위이고, 또 아시아에서 발표한 ‘최고 가성비 여행 도시’ 10위권 안에 대전이 유일하게 대한민국 도시로 올랐고요. 또 최근에는 후식 부분에서도 대한민국 1위더라고요. 그래서 대전시가 이런 결과들이 있다 보니까, 최근에는 중앙시장이나 은행동 거리 같은 주요 점포, 맛집들은 하루 매출이 한 점포당 3천만 원 이상 기록하는 경우도 있습니다. 저희 시는 이걸 활용하기 위해 8월 한 달간 ‘대전사랑카드’ 캐시백을 기존 7%에서 10%로 상향했습니다. 그리고 전통시장에 냉풍기를 82대 설치했고요. 상인분들이 “진짜 여름 장사 되는 축제다”라고 할 수 있도록, 친절하게 서비스하고, 바가지 없이, 맛있는 음식으로 관광객들과 함께 노력하고 있습니다. 그동안 평가는 ‘3무 축제’입니다. 쓰레기, 안전사고, 바가지 없음. 그리고 여름철 식중독도 되게 중요하죠.식중독 관리도 지금 철저히 할 계획입니다.◇ 박지은: 먹거리 부스가 많이 마련돼 있다고 하셨는데, 그 부분이 사실 가장 예민한 부분이긴 한데, 식중독 없게 철저히 준비하셨다니 기대해보도록 하겠습니다. 그리고 알차게 소비하시려는 분들은 지금 말씀하신 ‘대전사랑카드’, 7%에서 10%로 캐시백 비율이 확대됐다는 부분을 잘 알고 소비하시면 더 이득일 것 같습니다.◆ 이장우: 7만여 개의 가맹점이 있기 때문에, 활용하시면 도움이 되실 겁니다.◇ 박지은: 앞으로 영시 축제가 어떤 축제로 자리매김하길 바라시는지도 말씀 부탁드립니다.◆ 이장우: 우선 가장 중요한 건, 좋은 프로그램이 아무리 많아도 안전이 담보되지 않으면 지속할 수 없습니다. 그래서 안전에 최선을 다하고 있고요. 또 오시는 분들이 바가지를 씌운다든가, 주문이 안 된다든가 하면 이미지가 상하잖아요. 일부 지역에서 바가지 요금으로 관광객에게 이미지 타격을 입은 적도 있었는데, 바가지 요금, 안전사고, 쓰레기 없는 축제를 위해 환경관리 요원, 자원봉사자 등과 함께 노력하고 있고요. 먹거리존에는 다회용기 135만 개를 지원합니다. 또 화장실 32개 이상 특별 점검 및 개방, K-POP 공연 같은 경우 군중 밀집도 분석 시스템을 도입했고요. 178개의 CCTV를 통해 너무 밀집되면 긴급 재난문자 발송 등의 조치를 취할 계획입니다. 상인회 8곳과 업무협약도 체결했고요. 가격표시제 부착, 위생·가격 관련 기관 수시 점검, 상인들의 자발적인 캠페인도 진행 중입니다. 비상근무반, 현장점검반, 민생사법경찰반도 철저하게 운영할 예정입니다. 정말 좋은 축제로 마무리할 계획입니다.◇ 박지은: CCTV를 통해서 밀집도도 관리를 하겠다고 말씀해주셨고요. 그리고 이번 행사 때문에 중앙로 일원이 전면 통제돼서 차 없는 거리로 운행이 되잖아요. 그렇기 때문에 야간 운행 연장이나 우회도로 확보, 그리고 이용하지 못하는 부분에 대한 안내도 짧게 해주시죠.◆ 이장우:자전거는 진입하기 어렵습니다. 그래서 자전거, 우리 타슈는 새로 10개 정도 임시 정거장을 마련했고요. 그리고 시민들을 위해 교통 통제를 하다 보니까, 버스 29개 노선을 우회 운행합니다. 그동안 홍보를 많이 했는데도 아직도 좀 헷갈려하시는 분들이 있어요. 그리고 병원 같은 데, 중앙로 안에 들어가야 하는 곳 때문에 ‘꿈돌이 열차’를 운행합니다. 간편하게, 그래서 어르신들을 위해서 꿈돌이 순환열차를 운영하고요. 또 행사장 인근에는 순환버스와 교통약자 이동 지원 차량도 운행합니다. 불법 주정차나 노점상 단속은 강력하게 할 계획입니다.◇ 박지은: 대중교통을 이용해서 행사장을 즐기는 게 가장 좋겠네요.◆ 이장우: 그렇습니다. 왜냐하면◇ 박지은: 지금까지는 축제 관련 말씀을 해주셨는데요. 최근 정치 현안과 관련해 시장님이 언급되고 있어서 여쭤보려고 합니다.◆ 이장우: 아주 황당하더라고요.◇ 박지은: 정치 브로커 명태균 씨가 SNS를 통해 시장님을 언급한 건데요. 이 부분과 관련해 여쭙겠습니다.◆ 이장우: 구체적인 내용도 없이 그냥 이름하고 간단하게 거론을 했는데, 저는 명태균이라는 분에 대해 일면식도 없고, 옷깃도 스친 적이 없습니다. 그리고 또 김건희 여사 얘기를 했던데, 김건희 여사와도 일면식이 없습니다. 제가 정치를 했어도, 대통령 후보 경선 등에서 같은 행사장에 마주친 적도 없어요. 한 번도, 제가 얼굴도 TV에서 봐서 알지, 실제 본 적이 없습니다. 그리고 저는 선거 때 경선을 했거든요. 정용기 전 의원님하고, 정상철 충남대 총장님하고. 저는 구청장, 국회의원, 시장 후보 모두 경선으로 승리한 사람입니다. 굳이 경선 준비가 된 사람이 그런 부탁을 할 이유가 없죠. 그건 말도 안 되는 얘기고요. 그래서 좀 황당하기도 한데, 만약에 더 구체적인 얘기에서 말도 안 되는 얘기가 나온다면, 그건 법적인 책임을 져야 할 겁니다. 또 이걸 이용해 먹으려는 사람들이 있죠. 그런데 말이라는 게 항상 조심해야 하는 게, 사실이 아닌 얘기를 사실인 것처럼 자꾸 얘기한다든가, 허위사실을 유포하면, 본인이 책임져야 하는 겁니다.◇ 박지은: 네. 그러면 허위사실이라고 입장을 밝히신 거고요?◆ 이장우: 허위사실이니 뭐니, 구체적인 얘기가 아예 없어요. 그냥 뭘 어떻게 했다, 이런 것도 없이, 그냥 두루뭉술하게 이름만 거론했더라고요. 구체적인 얘기가 있어야 허위사실인지 아닌지 따지는데, 경선에서 후보가 된 사람이 누구한테 굳이 부탁할 일이 뭐 있습니까? 경선에서 이기면 후보인데요.그때 우리 당원과 여론조사 반영해서 경선했습니다. 거기에 집중한 사람이에요. 너무 황당해서 말이 안 나옵니다. 데리고 갔다는 얘기나 그런 것도 참 웃긴 얘기죠.◇ 박지은: 네, 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 이장우 대전시장과 함께했습니다.