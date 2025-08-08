‘사제 총기 아들 살해’ 60대 구속기간 연장

인천에서 사제 총기로 아들을 살해한 혐의를 받는 60대 조 모 씨에 대한 구속기간이 연장됐습니다.



인천지방검찰청은 살인과 살인미수, 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 위반 등의 혐의를 받는 60대 조 씨에 대해 구속 기간을 열흘 연장했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.



법원이 검찰의 구속 기간 연장 신청을 받아들이면서, 오늘 종료 예정이던 조 씨의 구속 기간은 오는 18일까지 연장됐습니다.



지난달 30일 경찰에서 사건을 송치받은 검찰은 범행 동기를 포함해 전반적인 부분에 대한 보완 수사를 진행할 방침입니다.



조 씨는 지난달 20일 밤 9시 반쯤 인천 연수구 한 아파트에서 자신이 만든 사제 총기로 아들을 살해한 혐의를 받습니다.



또, 범행 당시 집 안에 있던 며느리와 손주 2명 등을 사제 총기로 살해하려 한 혐의도 받습니다.



경찰 조사 결과 A 씨는 가족들이 자신을 소외시켰다는 생각에 사로잡혀 범행을 저지른 거로 파악됐습니다.



A 씨는 지난해 8월부터 총기 제작에 사용할 파이프를 구매하는 등 범행을 계획했던 거로 드러났습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!