사회

성남문화원, ‘8·10 성남(광주대단지) 항쟁’ 54주년 기념식

입력 2025.08.08 (10:00) 수정 2025.08.08 (10:02)

성남문화원이 ‘8·10 광주대단지 항쟁’ 54주년을 맞아 오늘(8일) 경기 성남시청에서 이를 기념하는 행사를 열었습니다.

기념식에는 성남시립국악단과 춤자이예술단의 기념 공연을 시작으로 헌시 낭송과 서예 퍼포먼스 등이 이어졌습니다.

또, 광주대단지 사건을 기록한 사진전도 함께 열렸습니다. 사진전은 기념식 이후 성남문화원으로 자리를 옮겨 오는 14일까지 계속됩니다.

‘8·10 광주대단지 항쟁’은 1971년 8월 10일, 당시 행정구역인 경기 광주군 중부면(현 성남시 수정구·중원구)으로 강제 이주를 해온 5만여 명의 주민들이 생계대책과 세금 감면 등을 요구하며 대규모 시위를 벌인 사건입니다.

이는 성남 제1~3공단 조성과 도시 기반을 형성하는 계기와 함께 1973년 7월 1일 성남시 승격의 촉매제가 된 것으로 평가되고 있습니다.

성남시와 성남문화원은 이를 역사적으로 조명하기 위해 학술회와 증언자료 수집, 자료집 발간 등의 활동을 해왔으며 2023년부터는 해마다 기념행사를 열고 있습니다.

[사진 출처 : 성남문화원 홈페이지 다운]

[사진 출처 : 성남문화원 홈페이지 다운]
김민아
김민아 기자

