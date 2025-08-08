정치

정청래, 5·18 민주묘지서 “계엄 성공했다면, 이 대통령도 불귀의 객”

입력 2025.08.08 (10:04) 수정 2025.08.08 (10:06)

더불어민주당 정청래 당 대표가 국립 5·18 민주묘지를 찾아 “비상계엄이 성공했다면, 이재명 대통령도 ‘불귀의 객’이 됐을지 모른다”고 말했습니다.

정 대표는 오늘(8일) 오전 광주광역시 국립5·18민주묘지를 참배한 뒤 기자들과 만나 “만약 윤석열 일당의 비상계엄이 성공했더라면, 이재명 대통령도 정청래도 불귀(不歸)의 객(客)이 되어 어디에서 시신도 찾지 못하고, 혼령만 모시는 처지가 됐을지도 모른다”고 말했습니다.

‘불귀의 객’이란 ‘돌아오지 않는 손님’이라는 뜻으로, 사망 상태를 비유한 말입니다.

정 대표는 “비상계엄, 내란 책임자에 대해 철저하게 단죄하지 못한다면 언제 또다시 윤석열 같은 참혹한 짐승과도 같은 독재자가 다시 나타나 대한민국 헌법과 민주주의를 유린할 지 모른다”고 비판했습니다.


또한 “오늘날 헌법이 없었다면 윤석열 일당의 계엄을 국회에서 막아낼 방법이 없었을 것”이라며 “비상계엄 해제안 의결은 지금의 헌법 덕분이고, 6월 항쟁과 5.18 광주 민주화 운동 덕분”이라고 강조했습니다.

그러면서 “광주 민주화 운동 영령들에게 무한히 감사하고, 그분들의 희생을 헛되지 않게 하겠다 다짐하고 돌아간다”고 밝혔습니다.


정 대표는 “이재명 정부 국정철학인 ‘특별한 희생에는 특별한 보상’이라는 원칙에 맞게, 민주주의 발전에 기여한 호남에 국가는 무엇을 기여했는가 질문을 던진다”며 “이제 정부와 민주당은 답해야 한다고 생각한다”고도 했습니다.


이와 관련해 “당에 호남발전 특별위원회를 만들었고, 충분한 협의와 논의로 발전 방향을 내온다면 당의 사업으로 정부에 건의해 호남인들의 한이 조금이나마 풀릴 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔습니다.

정 대표를 비롯한 민주당 지도부는 5·18 민주묘지를 찾아 오월 영령에 헌화하고, 한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 주인공 동호의 모티브가 된 인물인 문재학 열사의 묘를 참배했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
