포스코퓨처엠, 국산 전구체로 만든 양극재 미국 첫 납품

입력 2025.08.08 (10:20) 수정 2025.08.08 (10:21)

포스코퓨처엠은 국산 전구체로 만든 양극재를 처음 출하하고 미국 공급에 들어간다고 오늘(8일) 밝혔습니다. 전구체는 양극재 생산의 핵심 원료이며, 양극재는 이차전지의 핵심 소재 중 하나입니다.

포스코퓨처엠은 지난 6월 전구체를 독립적으로 생산하기 위해 전남 광양에 전구체 공장을 준공했고, 지난달 26일 이 전구체로 만든 양극재를 처음 출하했습니다.

생산된 양극재는 하이니켈 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄) 제품입니다.

앞으로 LG에너지솔루션과 GM의 합작 배터리사이자 포스코퓨처엠의 주요 고객사인 미국 얼티엄셀즈의 고성능 전기차 배터리 제조에 사용될 예정입니다.

포스코퓨처엠은 이번 광양공장 양극재 출하를 시작으로 포항 양극재 공장에서도 독립적 생산을 확대해 나갈 예정입니다.

국내 업계는 중국 의존도를 줄이고 미국의 공급망 규제에 걸리지 않도록 전구체 국산화를 추진하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 포스코퓨처엠 제공]

[사진 출처 : 연합뉴스 / 포스코퓨처엠 제공]
