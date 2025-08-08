[전격시사] 박수현 더불어민주당 수석대변인 - “특검의 망신주기? 대한민국 망신준 건 윤석열…이춘석 제명 가장 강력한 실질적 조치”

=====================================================

박수현 더불어민주당 수석대변인 - “특검의 망신주기? 대한민국 망신준 건 윤석열…이춘석 제명 가장 강력한 실질적 조치”



▷ 정창준 : <전격 인터뷰> 먼저 더불어민주당 수석대변인이자 국정기획위원회 국가균형성장특별위 위원장이신 박수현 민주당 의원 전화 연결합니다. 의원님 안녕하세요.



▶ 박수현 : 네, 박수현입니다.



▷ 정창준 : 이동 중이신데 이렇게 저희 프로그램 참여해 주셔서 감사합니다.



▶ 박수현 : 예, 반갑습니다.



▷ 정창준 : 특검 이슈부터 살펴보겠습니다. 어제 김건희 특검이 윤석열 전 대통령 체포 영장 재집행에 나섰지만 실패했습니다. 특검은 부상 우려 때문에 중단했다는데 이 상황 어떻게 보셨나요?



▶ 박수현 : 하여튼 매우 실망스럽고 대한민국의 국격을 떨어뜨리는 그런 전직 대통령의 이러한 행동에 대해서 정말 국민의 한 사람으로서 분노감까지 느껴지는 그런 상황이다 이렇게 볼 수 있겠습니다. 하여튼 12.3 불법 위헌 내란 비상계엄으로 대한민국 민주주의를 무너뜨렸던 또 무너뜨리려고 시도했던 윤석열 전직 대통령이 그 이후에 사법 절차에 대해서도 이렇게 하는 것은 대한민국 민주주의 또 법치주의를 다시 한번 위기에 빠뜨리는 이러한 행동이다라고 말하고 싶습니다.



▷ 정창준 : 특검, 체포 영장을 재청구할까요? 아니면 바로 기소에 나설까요?



▶ 박수현 : 정말 국민적인 공분을 생각하면 시원하게 법 앞에 모두가 평등하다는 것을 보여주기 위해서 즉시 물리력을 동원해서라도 재집행을 하는 것이 맞겠으나 현재의 상황에서 윤석열 전 대통령이 협조할 가능성이 없어 보이므로 이 문제는 할 수 없이 부족하지만 그냥 기소 단계로 가는 것이 맞지 않겠나 하는 것이 제 개인적인 생각입니다.



▷ 정창준 : 현실적으로 체포해서 데려와도 진술 거부권을 행사하면 실효성이 없을 것 아니냐 이런 판단이시군요.



▶ 박수현 : 맞습니다. 그렇습니다.



▷ 정창준 : 윤 전 대통령 측 망신주기라며 특검이 무리하게 집행했다는 주장입니다. 집행 불응과 진술 거부 의사를 거듭 밝혔음에도 체포 영장 집행 과정에서 팔다리를 붙잡고 차량에 태우려 했다면서 강제 인치에 대해 형사 책임을 물을 거라고 했습니다. 이 반응은 어떻게 보셨어요?



▶ 박수현 : 한마디로 적반하장도 그런 적반하장이 없죠. 법무부는 그에 대해서 또 명확한 입장을 밝힌 바가 있고요. 망신주기라고 하는 말에 대해서 정말 실소가 나오던데 아니, 본인이 했던 그 일에 대해서 전 세계가 지켜본 대한민국 민주주의를 위기에 빠뜨렸던 그 모습이 그야말로 대한민국 국민 전체를 그리고 이 위대한 대한민국을 전 세계에 망신을 준 것은 바로 본인 아닙니까? 그렇게 해놓고 본인의 그 알량한 체면에 망신이 갔다라고 주장하는 것 자체가 정말 어이가 없다 이렇게 말씀드립니다.



▷ 정창준 : 특검이 김건희 여사를 소환 조사한 지 하루 만에 구속영장을 청구했습니다. 빠르게 영장을 청구한 배경은 어떻게 보세요?



▶ 박수현 : 온갖 증거와 이런 것들 앞에서도 부인으로 일관하는 김건희 씨의 그런 진술 태도 이런 것들을 볼 때 더 이상 의미가 없다는 판단을 했겠죠. 그리고 그대로 둬서는 이런 태도는 또 오히려 증거 인멸만 가능성을 높여주는 그런 것이기 때문에 현실적인 판단을 했다고 봅니다.



▷ 정창준 : 김건희 여사 측은 증거 없는 무리한 영장 청구다 이렇게 반발을 합니다. 구속영장 발부 어떻게 전망하세요?



▶ 박수현 : 저는 발부되리라고 봅니다. 특검이 언론에 제시한 걸 보면 증거, 녹취 명확한 이런 거 앞에서도 부인으로 일관하는 그야말로 모르쇠, 막무가내, 아니다 뭐 그런 전략일 수밖에 없겠죠. 그런 측면에서 그러한 주장은 어떻게 해서든지 빠져나가 보려고 하는 그런 법꾸라지 같은 사전에 준비된 시나리오에 의한 답변이다 이렇게 봅니다.



▷ 정창준 : 김건희 여사 그런데 특검 조사에서 진술 거부권을 쓰지 않았어요. 일단 혐의를 전면 부인하긴 했지만 진술을 했는데 윤 전 대통령과 다른 대응입니다. 이게 좀 영장 발부 이런 부분을 다 염두에 둔 행보 아닐까요?



▶ 박수현 : 당연히 그렇게 보이죠. 본인에게 유리한 진술을 적극적으로 해놓음으로써 향후에 기소 이후에 어떤 법정에서 그러한 논리로 계속 갈 거 아니겠습니까? 그리고 이 문제는 대국민 이미지도 있습니다. 두 부부가 똑같이 법을 완전히 무시하고 막무가내로 버티고 부인하고 이런 전략으로 둘 다 일관한다면 국민들의 분노가 더 높아지지 않겠습니까? 그러면서 김건희 씨는 본인에게 유리한 진술을 적극적으로 하고 본인에게 불리한 것은 부인하고 이러면서 예를 들어서 대통령을 지낸 전직 두 부부를 함께 구속하는 것이 맞느냐라고 하는 국민의 동정심에 호소해 보려고 하는 얄팍한 그런 전략이다 그렇게 보고 있습니다.



▷ 정창준 : 구속 피의자가 정당한 사유 없이 법원의 영장 집행을 거부할 경우 교도관이 강제력을 행사할 수 있도록 하는 내용을 담은 이른바 윤석열체포법을 민형배 의원이 발의했습니다. 입법화 가능할까요?



▶ 박수현 : 지금 분위기면 저는 가능하다고 보고요 그러한 자체가 전직 대통령의 또 특히 검찰총장을 지냈던 전직 대통령의 이러한 모습이 자칫 대한민국의 법치주의를 오염시키지 않을까. 전직 대통령도 저렇게 버티면 영장 집행이 안되는데 나는 왜라고 하는 국민들 사이에 그런 어떤 심정도 생기지 않겠습니까? 그런 측면에서 저는 이번 기회에 아주 공정하고 투명하고 단호한 그러한 법의 집행이 이루어져야 향후에 대한민국과 민주주의에 부정적 영향을 미치지 않을 것이다라고 보기 때문에 좀 부끄럽지만 그런 부분까지도 입법을 해야 하는 것이 참 부끄럽기는 하지만 필요하다면 해야 할 일이라고 생각합니다.



▷ 정창준 : 지금의 상황이 나쁜 선례가 되고 있다는 판단이시군요.



▶ 박수현 : 그렇습니다.



▷ 정창준 : 김건희 여사가 특검에 출석할 때 아무것도 아닌 사람. ‘아무것도 아닌’ 이 부분에 대해서 말이 많습니다. 의원님은 어떻게 생각하십니까?



▶ 박수현 : 아니, 그러니까 그게 김건희 어록이 하나 만들어지지 않나 저는 그런 생각이 드는데요. 아니, 아무것도 아닌 사람이 어떻게 그렇게 16가지나 특검의 수사 대상이 되었습니까? 다시 말해서 그것은 아주 준비된 법적 대응 논리인데요. 본인은 아무것도 아니다. 다시 말해서 법적인 권한과 그런 권리 이런 것들이 아무것도 없는 사람이었기 때문에 법을 위반한 것이 없다, 위법한 적이 없다라고 해서 본인은 무죄다 이런 어떤 주장을 하기 위한 논리고 그 포석으로 던진 말이다 이렇게 보고 있습니다.



▷ 정창준 : 김건희 특검에 이어 내란 특검도 윤 전 대통령을 겨냥하고 있습니다. 재판에 불출석하면 구인 영장을 요청할 것이라고 했는데 계속 이렇게 버티면 방법이 없는 것 아닌가요?



▶ 박수현 : 정성호 법무장관이 교정당국에 정말 강한 조치에 대한 협조를 이미 지시하지 않았습니까? 이렇게 되면 그야말로 대한민국의 법치가 희화화되지 않겠습니까? 그렇기 때문에 아까도 말씀드렸지만 이 나쁜 선례를 남기지 않기 위해서라도 이번은 정확하게 그런 어떤 체포 영장 이런 것들이 잘 집행이 되도록 당국도 잘 준비를 철저하게 하고. 그러나 무엇보다 중요한 것은 전직 대통령으로서 최소한의 국민에 대한 양심을 본인 스스로가 지키기를 촉구하는 바입니다.



▷ 정창준 : 윤 전 대통령도 이런 행보가 재판에 불리하게 작용할 것이라는 것을 누구보다 잘 알 텐데 왜 이런 행동을 하는 걸까요?



▶ 박수현 : 아마 저는 자신을 지지하는 그런 지지층에 대한 메시지다 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 지금 국민의힘의 당 대표 과정에서 윤석열 내란 수괴를 입당시키겠다라고 하는 당 대표 후보도 저렇게 뻔뻔하게 나와서 하고 있는 것 아닙니까?



▷ 정창준 : 김문수 후보가 그런 얘기를 했어요. 보수 유튜버들과의 인터뷰에서 재입당을 수용하겠다.



▶ 박수현 : 그렇습니다. 지금 그러한 분위기가 아직도 윤석열과 단절하지 못하고 내란에서 벗어나지 못한 국민의힘, 거기에 또 지지자들이 입당도 하고 있고 이런 것인데 그런 상황 속에서 본인의 정치적 영향력을 꾸준하게 유지하면서 본인의 향후에 있는 사법 절차 이런 절차에서 국민의힘의 그런 어떤 힘, 지지자의 힘을 모아서 그런 향후의 과정에 조금이라도 본인에게 유리한 영향을 미치고자 하는 이러한 계산된 행동이다 이렇게 보고 있습니다.



▷ 정창준 : 이춘석 의원의 차명 주식 거래 의혹도 살펴보겠습니다. 국민의힘은 이춘석 게이트로 규정하고 공세 고삐를 죄고 있습니다. 이춘석 게이트 특검법을 소속 의원 107명 명의로 발의를 했습니다. 특검 필요하다고 보십니까?



▶ 박수현 : 현재로서는 민주당에서도 제가 말씀드립니다만 당헌당규상 할 수 있는 모든 조치를 다 찾아서 적극적으로 하고 있지 않습니까? 어제는 윤리심판원이 징계 사유가 있음을 확인하는 그런 회의를 어제 분명히 해서 정청래 대표가 지난 최고위원회에서 지시했던 제명에 대한 후속 조치를 지금 강력하게 하고 있는 중이고요. 과거처럼 본인의 탈당으로 꼬리 자르기를 하려고 하는 그런 모습이 전혀 민주당에 없습니다. 또 대통령께서도 엄중 수사를 지시하지 않았습니까? 그러니까 이런 상황 속에서 과거처럼 국민이 보시기에 그냥 본인 탈당으로 꼬리 자르기 하려는구나라고 하는 그런 상황이 아니기 때문에 지금 야당의 특검이나 국정조사 주장 이런 부분들은 야당으로서는 모든 할 수 있는 수단을 다 동원해서 지금 공격, 공세에 나서고 있는 중이다 이렇게 보고 있는데 현재는 국민들께서 분노하시지만 민주당과 대통령실의 이 문제를 대하는 태도가 정말 가장 할 수 있는 초강도의 조치를 하고 있기 때문에 거기까지는 아마 현재로서는 국민들께서도 동의하지 않으실 거다 이렇게 생각하고 있습니다.



▷ 정창준 : 사실 탈당에 이어서 제명 조치까지 나왔는데 추가적으로 당에서 할 수 있는 일이 있을까요?



▶ 박수현 : 그러니까 가장 강력한 것이 제명이라고 하는 것이 어떤 의미냐 하면 아마 어떤 언론에서 보니까 호남 출신 의원님도 그런 얘기를 했던데 호남에서의 특히 민주당에서의 정치적 제명이라고 하는 것은 정치 생명이 끝났다라고 하는 것을 의미한다 이렇게 인터뷰를 하신 호남 의원님도 계시더라고요. 그건 당연한 것 아니겠습니까? 그렇기 때문에 당규상 제명 조치이지만 실질적으로는 그러한 가장 강력한 실질적 조치라고 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 현재로서 저희가 할 수 있는 모든 것을 다 하고 있다라고 하는 그런 민주당과 대통령실에 이 문제를 척결하고자 하는 그런 강력한 의지에 대해서 국민께서 좀 이해해주실 것이다 그렇게 생각을 하고 있습니다.



▷ 정창준 : 물론 지금 이제 수사가 진행이 되고 있지만 국회 차원의 의원직 제명 가능성도 있을까요? 결과에 따라서.



▶ 박수현 : 당연히 그렇다고 보고 있습니다. 그래서 민주당에서는 윤리특위, 현재 특별위원회로 돼 있지 않습니까? 이것을 정말 그 이전처럼 돌아가서 이것을 상설위원회로 만들어야 되는 것 아니냐라고 하는 이야기까지 지금 일부에서 나오고 있는데 그만큼 새로운 시대를 열어가고자 하는 새 정부와 민주당의 의지가, 또 국회의 의지가 강력하고요. 그렇기 때문에 수사 결과에 따라서 이 문제는 윤리특위가 잘 구성이 되고 한다면 그 수사 결과의 내용에 따라서는 의원직 제명까지 당연히 갈 수 있는 그런 것이지만 그러나 일단 수사 결과를 좀 지켜봐야겠습니다, 그 문제는.



▷ 정창준 : 국민의힘, 국정기획위 위원들의 미공개 정보 이용 행위, 국회의원 전원의 차명 재산 관련 위법 행위 전수조사 한번 해보자 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이거 현실성 있는 얘기인가요?



▶ 박수현 : 예, 당연히 국민들께서 그렇게 또 바라보실 수 있다고 생각을 합니다. 그러나 이 문제가 국회의원 전수조사나 예를 들어서 국정기획위원회 조사, 특히 국정기획위원회는 각 분야의 전문가, 교수 이런 분들이 보안 서약 각서를 쓰고 지금 업무에 정말로 밤을 새워가면서 임하고 있는데 이춘석 의원이 관련된 이 문제만 해도 국정기획위원회는 향후 5년간 이재명 정부의 큰 정책의 방향과 비전을 정하는 곳이지 이춘석 의원이 거래했던 그런 예를 들어서 AI 국가대표 어느 회사를 지정하거나 그런 논의를 하는 곳이 아닙니다. 그걸 알 수도 없고요. 그래서 그런 측면에서 어떤 미공개 내부 정보를 *** 있지 않느냐라고 하는 것은 과도한 추측이시고요. 그래서 현재로는 대통령실이나 민주당의 이춘석 의원에 대한 조치가 고강도로 지금 이루어지고 있기 때문에 그럴 것은 현실화될 가능성이 현재로서는 그렇게 높아 보이지 않습니다.



▷ 정창준 : 의원님 그러면 지금 말씀하신 게 예를 들면 방향성을 설계하지만 구체적인 기업이라든가 이런 부분에 대해서는 알 수 있는 위치가 아닐 수도 있다 이런 말씀이신가요?



▶ 박수현 : 아닐 수도 있는 게 아니라 그런 위치에 있지 않습니다. 그리고 제가 알기로 이춘석 의원이 아무리 그 분야의 분과장으로 활동을 했다 하더라도 그런 어떤 세부적인 것에 대해서 알 수는 없고요. 그리고 저희들이 내부적으로 확인을 해보니 그런 것에 대해서 보고를 한 적도 보고를 받은 적도 없습니다. 다시 한번 말씀드리지만 국정기획위원회는. 저도 국정기획위원이지 않습니까? 그래서 그런 새 정부의 정책 방향과 비전을 설정하기에 바쁘지 그 구체적인 내용은 알 수도 없고 정하지도 않으며 보고를 받은 적도 없습니다.



▷ 정창준 : 국정기획위 현안도 하나 살펴보겠습니다. 균형 성장 차원에서 대통령 세종집무실 추진할 예정인데 어떻게 지금 추진 계획이 좀 나와 있나요?



▶ 박수현 : 우선 대통령 제2집무실이라고 저희가 불러왔잖아요. 그런데 제2집무실이라 함은 꼭 어딘가 부수적으로 깔려 있는 것 같은 이런 느낌이 들지 않습니까? 그렇기 때문에 행정수도 완성을 약속한 이재명 정부로서는 대통령 집무실부터 제2집무실에서 대통령 세종집무실로 그렇게 이름을 바꿔 부르는 게 좋겠다라고 하면서 강력한 의지를 표명한 바 있고요. 이것은 이전하게 될 국회도 국회 분원이 아니라 국회 세종의사당으로 이름을 붙이고 있거든요. 그래서 우선 거기에 의지를 강력하게 표현하고 있고 또 행정수도 완성을 이루려면 역순을 해보면 언제까지 무엇을 해야 된다라고 하는 게 있잖아요. 그래서 대통령 집무실은 공약이 임기 내 완공 이렇게 되어 있습니다.



▷ 정창준 : 임기 내 완공.



▶ 박수현 : 그렇습니다. 그런데 임기 내 완공을 하기 위해서는 설계 공모를 빨리 올해 안에 공고해야 한다라는 계산이 나와 있거든요. 그래서 그 이행 계획에 따라서 이번에 대통령 세종집무실 그 설계 공모 공고를 조속히 해야 한다라고 하는 것을 정부에 촉구하는 브리핑을 제가 직접 현지 세종시에 내려가서 했고요. 또 국정기획위원회는 바로 지금 말씀드린 그 부분을 신속 추진 과제로 선정한 바 있습니다. 이 모든 것이 행정수도 완성이라고 하는 것을 그동안에는 각 정부마다 말은 하긴 했으나 이행 계획이 제대로 실천되지 않았습니다. 그런데 이재명 정부는 다르다, 실천한다라고 하는 것을 보여주기 위해서 국정기획위원회에서 우선 가장 빨리해야 하는 그리고 또 할 수 있는 대통령 세종집무실 설계 공고 공모 절차를 올해 안에 착수하도록 그렇게 신속 추진 과제로 선정했다, 강력한 의지의 표현이다 이렇게 보시면 되겠습니다.



▷ 정창준 : 당내 상황도 좀 여쭙겠습니다. 정청래 대표 야 4당 대표를 예방하면서 국민의힘과 개혁신당을 찾지 않았습니다. 이는 좀 어떻게 보셨어요?



▶ 박수현 : 당연히 정청래 대표나 민주당으로서 새로운 지도부가 들어섰는데 왜 야당을 방문하지 않고 싶겠습니까? 왜 야당과 협치와 악수를 하고 싶지 않겠습니까? 그러나 앞에서도 대화를 했듯이 지금 국민의힘은 이 12.3 위헌 불법 비상계엄에 대해서 아직도 명쾌하게 꼬리 전체를 다 잘라내지 못하고 있고 오히려 내란 수괴 윤석열을 입당시키겠다 또는 그러한 내란을 옹호하고 지지하는 이러한 사람들이 대거 지금 출마하거나 그런 이야기들을 밥 먹듯이 지금 하고 있지 않습니까? 정청래 대표도 분명하게 이야기를 했습니다. 나도 빨리 협치하고 싶다. 나도 빨리 제1 야당을 자랑스럽게 당당하게 방문하고 인사를 드리고 싶다. 그러나 지금 이 중차대한 문제에 대해서 아직도 명쾌하게 입장정리를 하지 않고 있는 어떻게 보면 그러한 세력을 어떻게 인정을 하고 가서 웃으면서 악수를 할 수 있겠습니까? 정리를 하면 이렇습니다. 정말 빨리 제1 야당과 개혁신당을 방문해서 인사도 하고 싶고 협치를 하고 싶지만 민주 정당으로서의 그런 어떤 자격을 빨리 갖춰 달라라고 하는 강력하고 정중한 요청의 표현이다 이렇게 저는 말씀드리고 싶습니다.



▷ 정창준 : 그런 부분이 전제돼야 여야 협치가 가능할 거다?



▶ 박수현 : 그렇습니다.



▷ 정창준 : 조국 전 장관이 광복절 사면 명단에 포함된 것으로 알려졌습니다. 대통령의 결단만 남은 것으로 보이는데 문재인 전 대통령이 정치인 사면을 할 거면 조국 전 대표가 포함돼야 한다는 입장을 전한 바도 있습니다. 이재명 대통령한테 어떤 영향을 좀 끼칠까요?



▶ 박수현 : 글쎄요. 제가 청와대 대변인과 국민소통수석을 지냈지 않습니까? 그렇기 때문에 사면의 과정을 지켜본 경험이 있잖아요. 그런데 아무리 밖에서 이런저런 합리적 추측이든 또는 비합리적 추론이든 간에 말씀들을 많이 하는데 대통령께서 말씀하시기 전까지 대통령 비서실장도 모르는 게 사면입니다, 특별사면. 그렇기 때문에 대통령 고유의 권한이라는 말을 우리가 붙이잖아요. 그것은 단순히 수사가 아니라 실제로 대통령 고유의 권한이라는 말이 붙을 만큼 괴롭고 고독하고 최후의 결단을 대통령이 하시는 거기 때문에 그 말씀이 나오기 전까지는 아무도 모르는 일입니다.



▷ 정창준 : 지금까지 박수현 더불어민주당 수석대변인이었습니다. 고맙습니다.



