“미국에 반도체 공장 짓는 기업은 무관세”

하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 도널드 트럼프 대통령의 임기 동안 미국에 생산 설비를 짓는 기업에는 반도체 품목별 관세를 부과하지 않겠다고 밝혔습니다.



러트닉 장관은 현지시간 7일 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 미국에 공장을 짓지 않으면 반도체에 100% 관세가 부과된다고 한 트럼프 대통령의 관련 발언을 재확인하며 이같이 말했습니다.



이에 따르면 텍사스주와 인디애나주에 반도체 관련 투자를 진행 중인 삼성전자와 SK하이닉스도 반도체 관세를 면제받을 가능성이 큰 것으로 전망됩니다.



