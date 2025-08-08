이스라엘 내각, ‘가자 지구 완전 점령안’ 논의

동영상 고정 취소

이스라엘 내각이 팔레스타인 가자지구를 20년 만에 재점령하는 전쟁 확대 방안을 논의하고 있습니다.



현지 시각 7일, 이스라엘 안보 내각은 회의를 열고 현재 전체의 75%를 점령한 가자지구에 5개월간 이스라엘군 5개 사단을 투입해 가자를 완전히 점령한다는 계획을 논의 중입니다.



베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 내각 회의에 앞서 미국 폭스뉴스와의 인터뷰에서 가자 지구를 완전 장악해 하마스를 제거한 뒤 아랍 세력에게 넘기겠다는 자신의 구상을 공개했습니다.



