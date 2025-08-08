정치

민주당, ‘통일교 정치자금 수수 의혹’ 권성동 의원 징계안 제출

입력 2025.08.08 (10:34) 수정 2025.08.08 (10:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당이 통일교 등으로부터 불법 정치자금을 수수한 의혹을 받는 국민의힘 권성동 의원에 대한 징계안을 국회에 제출했습니다.

민주당 박상혁 원내소통수석 부대표는 오늘(8일) 국회 의안과에 징계안을 내고 “(권 의원이) 통일교 교주로부터 거액의 자금을 수수했다는 언론보도와 통일교 관계자에게도 비슷한 정치자금을 수수했다는 언론 보도도 있었다”며 “국회법상 징계사유에 명백하게 해당한다”고 설명했습니다.

징계안을 함께 제출한 김현정 원내대변인은 “통일교 2인자가 특검의 조사를 받은 이후 권 의원과 통화했던 사실도 확인되고 있다”며 “돈을 받아서 대선 자금으로 쓰였다는 의혹으로까지 확대되는 것이라, 작은 사안이 절대 아니다”라고 덧붙였습니다.

그러나 징계안을 심사할 국회 윤리특위는 여야 합의 지연으로 구성되지 않았습니다.

박 소통수석부대표는 “국회 윤리특위가 제대로 된 모습으로 당면한 징계 현안 처리해야 한다는 국민 요구가 높은 만큼, 그에 부흥하는 협의를 국민의힘에 강력하게 촉구할 것”이라고 전했습니다.

권 의원은 2022년 초 통일교 관계자 등으로부터 억대의 정치자금을 수수했다는 의혹을 받고 있습니다.

권 의원은 어제(8일) 관련 의혹들을 부인하며 “과거 문재인 정부가 시도했던 것과 같은 정치 탄압이자 조국 전 장관의 사면을 검토하는 민주당 정부의 후안무치한 정치공작”이라며 “이번에도 결백을 입증하겠다”고 밝혔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주당, ‘통일교 정치자금 수수 의혹’ 권성동 의원 징계안 제출
    • 입력 2025-08-08 10:34:17
    • 수정2025-08-08 10:38:03
    정치
더불어민주당이 통일교 등으로부터 불법 정치자금을 수수한 의혹을 받는 국민의힘 권성동 의원에 대한 징계안을 국회에 제출했습니다.

민주당 박상혁 원내소통수석 부대표는 오늘(8일) 국회 의안과에 징계안을 내고 “(권 의원이) 통일교 교주로부터 거액의 자금을 수수했다는 언론보도와 통일교 관계자에게도 비슷한 정치자금을 수수했다는 언론 보도도 있었다”며 “국회법상 징계사유에 명백하게 해당한다”고 설명했습니다.

징계안을 함께 제출한 김현정 원내대변인은 “통일교 2인자가 특검의 조사를 받은 이후 권 의원과 통화했던 사실도 확인되고 있다”며 “돈을 받아서 대선 자금으로 쓰였다는 의혹으로까지 확대되는 것이라, 작은 사안이 절대 아니다”라고 덧붙였습니다.

그러나 징계안을 심사할 국회 윤리특위는 여야 합의 지연으로 구성되지 않았습니다.

박 소통수석부대표는 “국회 윤리특위가 제대로 된 모습으로 당면한 징계 현안 처리해야 한다는 국민 요구가 높은 만큼, 그에 부흥하는 협의를 국민의힘에 강력하게 촉구할 것”이라고 전했습니다.

권 의원은 2022년 초 통일교 관계자 등으로부터 억대의 정치자금을 수수했다는 의혹을 받고 있습니다.

권 의원은 어제(8일) 관련 의혹들을 부인하며 “과거 문재인 정부가 시도했던 것과 같은 정치 탄압이자 조국 전 장관의 사면을 검토하는 민주당 정부의 후안무치한 정치공작”이라며 “이번에도 결백을 입증하겠다”고 밝혔습니다.
원동희
원동희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”

코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”
건설현장 불법하도급 집중 단속<br>…“산업재해·체불 막을 것”

건설현장 불법하도급 집중 단속…“산업재해·체불 막을 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.