강릉 의원 시술 후 이상 증상 22명으로 늘어

동영상 고정 취소

강릉의 한 의원에서 허리 통증 완화 시술을 받은 뒤 이상 증상을 호소하는 환자가 22명으로 늘었습니다.



강릉시는 하루 사이 환자 4명이 증가해 숨진 1명을 제외한 21명이 입원 치료 중이고, 이 가운데 15명은 황색포도알균 감염이 확인됐다고 밝혔습니다.



또, 나머지 7명에 대해서는 추가 검사와 역학조사가 진행 중입니다.



강릉시는 지난달(7월) 시술자 444명에 이어, 지난 6월 시술을 받은 219명에 대해서도 건강 이상 유무를 확인하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!