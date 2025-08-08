정선 화암동굴, 폭염 속 피서 관광지 인기
입력 2025.08.08 (10:37)
정선 화암동굴이 한여름 무더위를 피할 수 있는 이색 피서 관광지로 인기를 끌고 있습니다.
정선군에 따르면, 지난달(7월) 한 달 동안 화암동굴을 찾은 방문객 수는 35,568명으로, 지난해 같은 기간보다 9.5% 늘었다고 밝혔습니다.
정선군은 화암동굴 내부는 연중 평균 기온이 약 14도로 유지되고 있어, 여름철 무더위를 식히려는 관광객이 꾸준히 늘고 있다고 밝혔습니다.
