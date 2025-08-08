강릉시, 공공하수처리시설 이력 관리제 도입
입력 2025.08.08 (10:37) 수정 2025.08.08 (15:04)
강릉시가 공공하수처리시설의 효율적인 관리를 위해 설비 이력 관리제를 도입합니다.
강릉시는 공공하수처리시설 설비 2,400여 대를 모두 조사해, 설비별 수명과 상태를 정기적으로 기록해 관리할 방침입니다.
강릉시는 관리제 도입으로 오는 2030년 이후에는 연간 유지 관리비 25억 원을 절감할 수 있을 것으로 예상합니다.
강릉시가 공공하수처리시설의 효율적인 관리를 위해 설비 이력 관리제를 도입합니다.
노지영 기자 no@kbs.co.kr노지영 기자의 기사 모음
