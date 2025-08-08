속초 영랑호 관광단지 조성 주민 설명회 개최

동영상 고정 취소

속초시가 영랑호 관광단지 조성 사업과 관련해 주민 설명회를 개최합니다.



주민 설명회는 오는 13일 오후 2시 속초시 근로자종합복지관에서 열리며, 영랑호 관광단지 조성 사업의 전략환경영향 평가서 초안에 대한 설명과 주민 의견 수렴 등이 진행됩니다.



속초 영랑호 관광단지 조성 사업은 오는 2031년까지 1조 376억 원을 투입해 호텔과 콘도, 박물관 등을 조성하는 사업으로, 100% 민간 자본으로 추진됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!