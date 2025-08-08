태백시, 공영주차장 요금 감면 대상 확대 추진

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

태백시가 공영주차장 요금 감면 대상 확대를 추진합니다.



태백시는 공영주차장 요금 감면 대상 기준을 다자녀 가정의 경우 6살 미만 영유아 3명에서 최연소 자녀가 18살 이하 2명으로, 모범 납세자는 강원도지사가 발급한 성실납세 증표지를 인정하는 내용을 담은 주차장 관련 개정안을 입법 예고했습니다.



