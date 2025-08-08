안철수 “전한길·김문수·장동혁, 계엄 미화해…헌정사 죄인”

국민의힘 전당대회에 출마한 안철수 의원은 경쟁 후보인 김문수·장동혁 후보와 최근 국민의힘에 입당한 전한길 씨를 향해 “헌정사의 죄인”이라고 비판했습니다.



안 의원은 오늘(8일) 자신의 페이스북에 올린 글에서 이들을 향해 “계엄을 미화하고 헌법정신을 훼손하는 계엄 3형제”라며 이같이 밝혔습니다.



안 의원은 “전한길은 이재명 민주당에 더 이로운 인물”이라며 “윤석열 전 대통령을 아버지라 부른다고요? 그럼 김문수는 삼촌이고 장동혁은 아들인가”라고 썼습니다.



또 “계엄을 미화하고 헌법정신을 훼손하는 계엄 3형제 전한길, 김문수, 장동혁은 헌법재판소를 무시하고 보수의 핵심 가치인 법치주의와 반대의 길을 걷고 있다”며 “국민의힘을 내란 정당으로 몰아가려는 민주당에게 명분을 주고 도와주고 있다”고 비판했습니다.



안 의원은 “이쯤 되면 이재명 민주당과 같은 편이 아닌지 되묻지 않을 수 없다”며 “이런 사람들을 우리 당의 이름으로 인정할 수 있겠나. 우리가 나서서 막아야 한다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



