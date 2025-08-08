미국, 마두로 베네수 대통령 체포 보상금 690억 원…“주요 마약 밀매업자”

미국 도널드 트럼프 행정부가 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 “세계 주요 마약 밀매업자”라고 강하게 비판하며 그에 대한 체포 보상금을 2배 상향하기로 했습니다.



팸 본디 미국 법무부 장관은 현지 시각 7일 자신의 소셜미디어 엑스[https://x.com/AGPamBondi/status/1953583017353466306](X·옛 트위터)에 게시한 1분 29초 분량 동영상에서 “마두로는 세계 최대 마약 밀매업자 중 한 명이며, 미국 국가 안보에 대한 위협”이라며, 마두로 체포와 관련한 정보 제공자에게 주는 보상액을 2천500만 달러(346억 원 상당)에서 5천만 달러(692억 원 상당)로 올린다고 밝혔습니다.



본디 장관은 베네수엘라 대통령이 미 행정부에서 ‘외국 테러 단체’(Foreign Terrorist Organizations·FTO)로 지정한 ‘트렌데아라과’(TdA)·‘시날로아 카르텔’·‘카르텔 데 로스 이호스’ 등을 이용, 미국에 치명적인 마약을 유입시키고 있다고 주장했습니다.



그는 “현재까지 마두로와 그 공범이 관여된 30톤(t)의 코카인을 압수했는데, 이중 약 7톤은 마두로와 연관돼 있음을 확인했다”면서 “보통 코카인에는 수많은 미국인의 목숨을 앗아간 마약 펜타닐도 섞여 있다”고 설명했습니다.



다양한 이유를 들어 무역 상대국에 관세를 물리고 있는 트럼프 정부는 특히 베네수엘라산 석유 수입국에 대해서도 25%의 ‘2차 관세’(Secondary Tariff)를 부과하며 ‘원유 매장량 세계 1위’ 베네수엘라를 강하게 견제하고 있습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



