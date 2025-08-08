‘그린수소’ 통합 플랫폼 구축 국비 200억 확보

동영상 고정 취소

제주도가 그린수소 분야의 통합 플랫폼을 구축하는 사업에 국비 200억 원을 지원받게 됐습니다.



제주도는 과학기술정보통신부가 공모한 지역기술혁신허브 육성 사업에 선정돼 앞으로 5년 동안 국비 200억 원을 지원받아 그린수소 생산과 저장, 활용 분야의 통합 플랫폼을 구축한다고 밝혔습니다.



제주도는 현재 3.3메가와트 규모의 행원 그린수소 생산시설을 가동해 수소 버스를 운영하고 있으며 향후에 수소트램도 도입을 추진하는 등 그린수소 생태계 확장에 힘을 쏟고 있습니다.



