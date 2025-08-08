중구도시관리공단, 정부 경영평가 ‘낙제점’

동영상 고정 취소

울산 산 중구도시관리공단이 행정안전부의 경영평가에서 낙제점인 '라' 등급을 받았습니다.



이에 따라 중구도시관리공단은 행안부의 경영진단 대상에 포함돼 중점 관리를 받게 됐습니다.



공단 측은 "안전 분야 점수에서 0점을 받은 만큼 향후 안전 계획서를 제출하고 관련 교육을 철저히 하겠다"고 밝혔습니다.



