고려아연 상반기 매출 7.6조…“창사 이래 최대”

고려아연은 올해 상반기 연결 기준 매출은 7조 6,582억 원으로 지난해 같은 기간에 비해 40.9% 늘어나며 역대 최대 실적을 거뒀다고 밝혔습니다.



같은 기간 영업이익은 5,300억 원으로 전년 동기 대비 16.9% 증가했습니다.



고려아연 측은 전략 광물과 금·은 등 귀금속 분야로 사업을 다각화한 것이 매출과 영업이익 증가의 주요 요인이라고 분석했습니다.



