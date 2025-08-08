정치

최재형 선생 증손 등 해외 6개국 거주 독립유공자 후손 방한

입력 2025.08.08 (10:48) 수정 2025.08.08 (11:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국가보훈부는 광복 80주년을 맞아 해외 6개국에 거주 중인 독립유공자 후손 26명이 10∼16일 한국을 방문한다고 오늘(8일) 밝혔습니다.

방한 독립유공자 후손의 거주국을 보면 미국 12명, 중국 4명, 카자흐스탄 3명, 러시아 3명, 멕시코 2명, 캐나다 2명입니다.

연해주 독립운동의 대부인 최재형 선생의 증손인 강 올가(카자흐스탄), 신흥무관학교 교관과 창해청년단 총사령관 등으로 활약한 김경천 지사의 증손인 무사예바 이리나(카자흐스탄)가 한국을 방문합니다.

대한인국민회 메리다지방회 회장 등을 역임한 김동순 지사의 증손 엘리자벳 데 라 크루스 페르난데스 킴(멕시코)과 태평양회의 외교후원회를 조직해 한국의 독립을 세계열강에 호소했던 김태연 지사의 증손인 이본 영 킴(미국)도 고국을 찾습니다.

독립유공자 후손들은 11일 국립서울현충원과 경복궁, 12일 국립대한민국임시정부기념관과 서대문형무소 역사관. 13일 비무장지대(DMZ), 14일 글로벌지식협력단지와 진관사를 각각 방문합니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 최재형순국100주년추모위원회 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 최재형 선생 증손 등 해외 6개국 거주 독립유공자 후손 방한
    • 입력 2025-08-08 10:48:18
    • 수정2025-08-08 11:04:42
    정치
국가보훈부는 광복 80주년을 맞아 해외 6개국에 거주 중인 독립유공자 후손 26명이 10∼16일 한국을 방문한다고 오늘(8일) 밝혔습니다.

방한 독립유공자 후손의 거주국을 보면 미국 12명, 중국 4명, 카자흐스탄 3명, 러시아 3명, 멕시코 2명, 캐나다 2명입니다.

연해주 독립운동의 대부인 최재형 선생의 증손인 강 올가(카자흐스탄), 신흥무관학교 교관과 창해청년단 총사령관 등으로 활약한 김경천 지사의 증손인 무사예바 이리나(카자흐스탄)가 한국을 방문합니다.

대한인국민회 메리다지방회 회장 등을 역임한 김동순 지사의 증손 엘리자벳 데 라 크루스 페르난데스 킴(멕시코)과 태평양회의 외교후원회를 조직해 한국의 독립을 세계열강에 호소했던 김태연 지사의 증손인 이본 영 킴(미국)도 고국을 찾습니다.

독립유공자 후손들은 11일 국립서울현충원과 경복궁, 12일 국립대한민국임시정부기념관과 서대문형무소 역사관. 13일 비무장지대(DMZ), 14일 글로벌지식협력단지와 진관사를 각각 방문합니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 최재형순국100주년추모위원회 제공]
윤진
윤진 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”

코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”
건설현장 불법하도급 집중 단속<br>…“산업재해·체불 막을 것”

건설현장 불법하도급 집중 단속…“산업재해·체불 막을 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.