울산교육청 차기 금고 선정 착수…10월 발표

울산교육청은 내년부터 4년간 교육청 자금을 관리할 금고 선정 작업에 들어갑니다.



금고 선정은 공개경쟁 방식으로 진행하며, 제안서 심의 등을 거쳐 오는 10월에 지정 금융기관을 발표합니다.



금고로 지정된 금융기관은 울산교육청의 각종 세입금 수납과 보관, 여유 자금 관리 등의 업무를 맡습니다.



