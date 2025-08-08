LGU+ 2분기 실적 호조…영업 이익 3천억 원 넘어

LG유플러스의 올해 2분기 영업이익이 3천45억 원으로 지난해 동기보다 19.9% 증가했습니다.



매출은 3조 8천444억 원으로 작년 동기 대비 10% 늘었고, 당기순이익은 2천171억 원으로 31.9% 늘었다고 공시했습니다.



LG유플러스는 오늘(8일) 이같이 밝히고, 자원의 효율적 재배치나 인공지능(AI)을 활용한 생산성 향상 및 상품 차별화, 가입자 성장을 통한 매출 확대 등이 이번 실적을 견인했다고 분석했습니다.



2분기 무선 사업은 가입자 순증과 5G 핸드셋 가입 비중 증가로 전년 동기 대비 3.8% 늘어난 1조 6천542억 원의 이익을 거뒀습니다.



이동통신(MNO)과 알뜰폰(MVNO)을 합한 전체 무선 가입 회선 수는 2천991만 7천여 개로 전년 동기 대비 9.9% 증가했습니다.



이 같은 실적은 지난 4월 SKT의 유심 해킹 사태 이후 100만 명 이상이 SKT를 이탈해 통신사를 옮긴 데 따른 것으로 분석됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



