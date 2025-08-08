‘조건만남 미끼’ 성인 남성 감금·도주극 벌인 10대 3명 검거

조건만남을 미끼로 성인 남성을 유인한 뒤 돈을 뜯어낸 10대 3명이 경찰에 붙잡혔습니다.



경기 이천경찰서는 특수강도, 감금 등 혐의로 A군 등 10대 3명을 입건해 조사하고 있다고 오늘(8일) 밝혔습니다.



A군 등은 어제 새벽 0시 20분쯤, 일행 중 한 명인 중학생 B 양의 조건만남에 응한 남성을 모텔에 감금하고 60여만 원을 빼앗은 혐의를 받습니다.



이들은 남성을 그의 차량에 태우고 대출을 받기 위해 무면허 상태로 차를 몰고 다닌 것으로 파악됐습니다.



이후 남성은 어제 오전 10시쯤 차량이 정차한 사이 차 문을 열고 도망쳤습니다.



이들은 신고를 받고 출동한 경찰이 차량을 추격하자 10km가량 도주하다 중앙분리대를 들이받는 사고를 낸 뒤에야 검거됐습니다.



경찰은 만 14세 미만의 촉법소년인 B 양을 제외한 A군 등 2명에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기남부경찰청 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!