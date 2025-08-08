폭염·폭우에 먹거리 가격 ‘들썩’
입력 2025.08.08 (10:57) 수정 2025.08.08 (15:05)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
기록적인 폭염·폭우로 인해 채소와 과일 가격이 치솟아 먹거리 물가에 비상이 걸렸습니다.
특히 수박처럼 제철 과일이나 수산물 가격이 급등했습니다.
강성원 기자가 취재했습니다.
[리포트]
부산의 한 전통시장입니다.
좌판대에 신선한 과일이나 채소를 내놨지만 금세 팔리지 않습니다.
계속된 폭염과 폭우로 작황이 좋지 않은 데다 가격마저 급등했기 때문입니다.
[노순옥/전통시장 상인 : "오전에 팔다가 오후 되면 노랑노랑 익어서 다 상하고 버리는 게 많아. 지금 그 정도로 날이 더우니까 어쩔 수 없지."]
여름 제철 과일부터 잎채소까지, 안 오른 게 없습니다.
시민들도 지갑을 열기 쉽지 않습니다.
[이성자/부산 연지동 : "배추가 많이 올랐고 전체적으로 다 올라서 뭐를 딱 찍어서 얘기하기가 어렵습니다."]
지난달 부산 지역 소비자물가지수는 116으로, 전년 동월 대비 2.3% 올랐는데 전국 최고를 기록했습니다.
특히 폭염과 폭우로 산지 출하가 줄고 작황도 나빠, 제철 과일인 수박 가격이 30% 넘게 급등했습니다.
조기나 고등어 등 수산물이나 돼지고기 가격도 크게 올랐습니다.
부산의 외식 물가도 사정은 다르지 않습니다.
여름철에 많이 찾는 삼계탕 가격은 만 6천714원으로 전국에서 4번째로 비쌌고, 냉면 가격은 만 천286원으로 3번째로 비쌌습니다.
경기 불황 장기화로 가뜩이나 팍팍한 살림살이에 들썩이는 먹거리 물가까지, 서민 경제 부담은 더 가중되고 있습니다.
KBS 뉴스 강성원입니다.
촬영기자:이한범/그래픽:조양성
기록적인 폭염·폭우로 인해 채소와 과일 가격이 치솟아 먹거리 물가에 비상이 걸렸습니다.
특히 수박처럼 제철 과일이나 수산물 가격이 급등했습니다.
강성원 기자가 취재했습니다.
[리포트]
부산의 한 전통시장입니다.
좌판대에 신선한 과일이나 채소를 내놨지만 금세 팔리지 않습니다.
계속된 폭염과 폭우로 작황이 좋지 않은 데다 가격마저 급등했기 때문입니다.
[노순옥/전통시장 상인 : "오전에 팔다가 오후 되면 노랑노랑 익어서 다 상하고 버리는 게 많아. 지금 그 정도로 날이 더우니까 어쩔 수 없지."]
여름 제철 과일부터 잎채소까지, 안 오른 게 없습니다.
시민들도 지갑을 열기 쉽지 않습니다.
[이성자/부산 연지동 : "배추가 많이 올랐고 전체적으로 다 올라서 뭐를 딱 찍어서 얘기하기가 어렵습니다."]
지난달 부산 지역 소비자물가지수는 116으로, 전년 동월 대비 2.3% 올랐는데 전국 최고를 기록했습니다.
특히 폭염과 폭우로 산지 출하가 줄고 작황도 나빠, 제철 과일인 수박 가격이 30% 넘게 급등했습니다.
조기나 고등어 등 수산물이나 돼지고기 가격도 크게 올랐습니다.
부산의 외식 물가도 사정은 다르지 않습니다.
여름철에 많이 찾는 삼계탕 가격은 만 6천714원으로 전국에서 4번째로 비쌌고, 냉면 가격은 만 천286원으로 3번째로 비쌌습니다.
경기 불황 장기화로 가뜩이나 팍팍한 살림살이에 들썩이는 먹거리 물가까지, 서민 경제 부담은 더 가중되고 있습니다.
KBS 뉴스 강성원입니다.
촬영기자:이한범/그래픽:조양성
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 폭염·폭우에 먹거리 가격 ‘들썩’
-
- 입력 2025-08-08 10:57:50
- 수정2025-08-08 15:05:47
[앵커]
기록적인 폭염·폭우로 인해 채소와 과일 가격이 치솟아 먹거리 물가에 비상이 걸렸습니다.
특히 수박처럼 제철 과일이나 수산물 가격이 급등했습니다.
강성원 기자가 취재했습니다.
[리포트]
부산의 한 전통시장입니다.
좌판대에 신선한 과일이나 채소를 내놨지만 금세 팔리지 않습니다.
계속된 폭염과 폭우로 작황이 좋지 않은 데다 가격마저 급등했기 때문입니다.
[노순옥/전통시장 상인 : "오전에 팔다가 오후 되면 노랑노랑 익어서 다 상하고 버리는 게 많아. 지금 그 정도로 날이 더우니까 어쩔 수 없지."]
여름 제철 과일부터 잎채소까지, 안 오른 게 없습니다.
시민들도 지갑을 열기 쉽지 않습니다.
[이성자/부산 연지동 : "배추가 많이 올랐고 전체적으로 다 올라서 뭐를 딱 찍어서 얘기하기가 어렵습니다."]
지난달 부산 지역 소비자물가지수는 116으로, 전년 동월 대비 2.3% 올랐는데 전국 최고를 기록했습니다.
특히 폭염과 폭우로 산지 출하가 줄고 작황도 나빠, 제철 과일인 수박 가격이 30% 넘게 급등했습니다.
조기나 고등어 등 수산물이나 돼지고기 가격도 크게 올랐습니다.
부산의 외식 물가도 사정은 다르지 않습니다.
여름철에 많이 찾는 삼계탕 가격은 만 6천714원으로 전국에서 4번째로 비쌌고, 냉면 가격은 만 천286원으로 3번째로 비쌌습니다.
경기 불황 장기화로 가뜩이나 팍팍한 살림살이에 들썩이는 먹거리 물가까지, 서민 경제 부담은 더 가중되고 있습니다.
KBS 뉴스 강성원입니다.
촬영기자:이한범/그래픽:조양성
기록적인 폭염·폭우로 인해 채소와 과일 가격이 치솟아 먹거리 물가에 비상이 걸렸습니다.
특히 수박처럼 제철 과일이나 수산물 가격이 급등했습니다.
강성원 기자가 취재했습니다.
[리포트]
부산의 한 전통시장입니다.
좌판대에 신선한 과일이나 채소를 내놨지만 금세 팔리지 않습니다.
계속된 폭염과 폭우로 작황이 좋지 않은 데다 가격마저 급등했기 때문입니다.
[노순옥/전통시장 상인 : "오전에 팔다가 오후 되면 노랑노랑 익어서 다 상하고 버리는 게 많아. 지금 그 정도로 날이 더우니까 어쩔 수 없지."]
여름 제철 과일부터 잎채소까지, 안 오른 게 없습니다.
시민들도 지갑을 열기 쉽지 않습니다.
[이성자/부산 연지동 : "배추가 많이 올랐고 전체적으로 다 올라서 뭐를 딱 찍어서 얘기하기가 어렵습니다."]
지난달 부산 지역 소비자물가지수는 116으로, 전년 동월 대비 2.3% 올랐는데 전국 최고를 기록했습니다.
특히 폭염과 폭우로 산지 출하가 줄고 작황도 나빠, 제철 과일인 수박 가격이 30% 넘게 급등했습니다.
조기나 고등어 등 수산물이나 돼지고기 가격도 크게 올랐습니다.
부산의 외식 물가도 사정은 다르지 않습니다.
여름철에 많이 찾는 삼계탕 가격은 만 6천714원으로 전국에서 4번째로 비쌌고, 냉면 가격은 만 천286원으로 3번째로 비쌌습니다.
경기 불황 장기화로 가뜩이나 팍팍한 살림살이에 들썩이는 먹거리 물가까지, 서민 경제 부담은 더 가중되고 있습니다.
KBS 뉴스 강성원입니다.
촬영기자:이한범/그래픽:조양성
-
-
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr강성원 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.